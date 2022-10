Nata la prima figlia dell’ex corteggiatrice di UeD: Federica Benincà è diventata mamma poche ore fa. La nascita della piccola è stata annunciata con una tenerissima foto su Instagram, scattata direttamente dall’ospedale dove è avvenuto il parto. Altre immagini anche nelle Storie.

“Benvenuta al mondo Arianna. Più ti guardiamo e più non capiamo niente, ma una cosa è certa: Sei il nostro cuore. Mamma e Papà ti amano 3000”, la didascalia al post per presentare il frutto dell’amore con il compagno calciatore Ettore Gliozzi. Tra le Storie anche una foto di lui mentre culla la neonata e un’altra della bimba che dorme.

Leggi anche: “Mamma e papà ti aspettano!”: l’ex UeD aspetta il primo figlio





Federica Benincà di UeD mamma: nata la prima figlia

Per la piccola la ex UeD (corteggiava Marco Cartasegna) e oggi influencer 27enne ha scelto di chiamarla Arianna. Ma al contrario del sesso, rivelato subito e con una certa ironia visto che in famiglia ci sono già moltissime donne, ha aspettato la nascita per il nome. Il travaglio a quanto pare è stato lungo: è iniziato alle 5 del mattino, mentre l’annuncio è arrivato intorno alle 19.

Il post è di poche ore fa ma sono già numerosissimi i fan e gli amici vip a essersi congratulati con Federica Benincà. Il post che dà il benvenuto ad Arianna ha fatto presto incetta di like e commenti e fra i tanti altri anche gli auguri di Georgette Polizzi, Ester Giordano, Davide Petrucci e Valentina Rapisarda.

Federica Benincà aveva svelato di essere in dolce attesa a sorpresa, nel giorno della festa della mamma: “Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: MAMMA E PAPÀ TI ASPETTANO. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi”. E ora sì che tutta la gioia è esplosa.