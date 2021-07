“L’ha voluta Pier Silvio Berlusconi”. Mediaset non ha dubbi, nome pesante per il programma top

Mediaset piazza il colpaccio. Per il nuovo programma comico di Italia 1 arriva un nome pesante. Sarebbe stato proprio Pier Silvio Berlusconi a volerla. Una ventata di novità dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi che non c’era andata troppo tenera. “Credo che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro – ha scritto – per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.



Alla base della separazione pare ci siano stati motivi economici. E mentre i fan provano a incassare il duro colpo, la fanpage instagram thelifeof_insta aveva fatto circolare il nome della sostituta: “Sbarca in Mediaset, dopo tanta gavetta e tanti anni in Rai, la bravissima conduttrice…”. E non solo: “Per lei prevista già la conduzione di un programma comico su Italia 1, in prima serata, in compagnia di Francesco Mandelli e un altro progetto…”.



Fatima Trotta, un ritorno pesante per Mediaset

Lei è Fatima Trotta, il programma si chiamerà Honolulu. Fatima Trotta che ha superato nell’indice di gradimento Elisabetta Gregoraci. In prima battuta, stando a quanto appreso da TvBlog, a contendersi il posto alla conduzione c’era anche Elisabetta Gregoraci che, infatti, ha alle spalle la conduzione dello show girato a Napoli, proprio accanto alla Trotta, ma quest’ultima avrebbe avuto la meglio.







Fatima Trotta che, con il suo Honolulu, prenderà il posto di Made in Sud. Nonostante gli ascolti fossero comunque soddisfacenti, il motivo per cui la trasmissione non è stata confermata potrebbe risiede anche nelle indagini che la Guardia di Finanza ha avviato lo scorso ottobre su Nando Mormone, il patron dello show di Rai2.



Fatima Trotta compare per la prima volta nel piccolo schermo nel 2005 quando partecipa al programma di otto puntate, condotto da Carlo Conti, ‘’Raccomadata d’Italia’’. La giovane attrice dichiarerà poi che era stata segnalata dal suo professore di recitazione. Dopo il liceo si laurea in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti, e comincia poi a lavorare nel mondo dello spettacolo.