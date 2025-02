Compleanno al Grande Fratello per Javier Martinez. I coinquilini hanno organizzato una festa a sorpresa per celebrare il suo giorno speciale e nonostante le forti tensioni all’interno della casa più spiata d’Italia la serata è stata caratterizzata da momenti di gioia, balli e risate. Il gieffino ha festeggiato 30 anni con gli altri inquilini e ovviamente Helena Prestes, la fidanzata di Javier conosciuta proprio durante il reality. La loro relazione è nata tra le mura della casa e ha vissuto alti e bassi soprattutto a causa di Zeudi Di Palma.

Helena ha dedicato una bellissima dedica a Javier e nonostante alcune recenti incomprensioni e momenti di tensione tra i due, la festa di compleanno è stato un momento di grande unione, soprattutto a seguito di quanto accaduto lunedì sera dopo la diretta del Grande Fratello, quando Javier ha avuto un confronto con Zeudi che ha molto infastidito la modella brasiliana. Zeudi Di Palma, subito dopo l’ultima puntata in diretta, si è lasciata andare a un acceso sfogo con Javier Martinez, suscitando il disappunto di Helena Prestes.

Grande Fratello, il gesto di Federico per Helena e Javier

A rompere il silenzio è stata l’ex Miss Italia, che ha confessato di esserci rimasta male per gli ultimi sviluppi con Helena Prestes e di aver preferito una maggiore sincerità da parte sua.

L’incontro tra Zeudi e Javier non è passato inosservato agli occhi di Helena Prestes, che ha mostrato chiaramente il suo disappunto per la situazione. La modella brasiliana si è infatti avvicinata ai due concorrenti del Grande Fratello e chiesto al suo fidanzato di raggiungerla in cucina. “Di cosa stavi chiacchierando?” ha domandato curiosa provocando la reazione del pallavolista argentino, che l’ha invitata a fidarsi di lui “Sono capitato lì. Hai dei dubbi su di me adesso? Tu devi fidarti di me”.

Durante i festeggiamenti per il compleanno di Javier, il pubblico del Grande Fratello ha notato che Zeudi De Palma si è seduta accanto a Javier come a fare un dispetto a Helena, ma appena il pallavolista argentino si è alzato, al posto suo si è seduto Federico, nuovo concorrente che ha già legato tantissimo con Javier e la modella brasiliana. Il gesto dell chef non è passato inosservato e il pubblico a casa ha apprezzato come con molta nonchalance abbia evitato la troppa vicinanza tra Javi e Zeudi, che in passato hanno avuto un brevissimo flirt.

“Comunque io amo Federico che ha capito il gioco sporco la provocazione di Zeudi verso Helena sedendosi vicino a Javier proprio oggi che è il suo compleanno e lui si è seduto al posto di Javier mandandola …fancxlo con intelligenza”, si legge a corredo della foto pubblicata su X.

e lui si è seduto al posto di Javier mandandola …fancxlo con intelligenza #heleners #heleviers #grandefratello pic.twitter.com/PuHqAhEIHc — 𝒜𝓁𝓎 🦋 (@alyalybaby) February 26, 2025

“Fede è un grandissimo amico per entrambi..ha elogiato Helena per le torte ma anche lui si è dato da fare tantissimo…è proprio un amore”, “Javi è Hele te devono fa un monumento Fede sei fantastico!!!!!!!”, “Ovvio sapeva che oggi sarebbe stato inquadrato di più visto che è il suo compleanno …. Allora lei furba si siede vicino !! E poi anche per rompere a H !!! Che bambina inutile senza personalità!!!!”, “Federico dieci passi avanti, ha le intuizioni di una donna, un uomo non ci arrivava, io adoro questo ragazzo una fortuna per Hele”, sono i commenti al post di X.