Dopo la fine del Grande Fratello, Helena e Javier hanno iniziato a vivere la loro relazione anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Oltre ad essere andati ospiti in tv a Verissimo, si sono fatti vedere insieme spesso e volentieri anche attraverso i social. E ora è stata spifferata una possibile e clamorosa notizia.

Se confermata, i fan di Helena e Javier impazzirebbero dalla gioia perché significherebbe che la storia d’amore stia proseguendo a gonfie vele. In un certo senso sta già succedendo, però questo ulteriore particolare coronerebbe il sogno di migliaia di sostenitori che li hanno amati durante il Grande Fratello.

Grande Fratello, Helena e Javier fanno sul serio dopo il reality: cosa si è saputo

Ebbene sì, il rapporto amoroso tra Helena e Javier avrebbe raggiunto una tale importanza che ora potrebbero anche essere in attesa di un bebè. Infatti, la modella brasiliana sarebbe stata avvistata da qualcuno mentre era intenta ad acquistare qualcosa, che farebbe immaginare qualcosa di magnifico.

L’influencer Amedeo Venza è stato contattato da un suo follower, che gli ha detto chela sudamericana potrebbe essere incinta: “Ciao, ho alcune informazioni. Un mio caro amico di Milano mi ha riferito di aver visto Helena Prestes entrare nella farmacia Gabbiani e di averla notata mentre acquistava un test di gravidanza nel bel mezzo della spesa”.

Venza ha risposto così al rumor: “Ora non so quanto sia attendibile, però io ve l’avevo detto che facevano sul serio! Comunque restate connessi che sono già in moto e avrò maggiori dettagli”.