In attesa di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, c’è chi continua a riflettere sulle nomination dell’undicesima puntata e, in particolar modo, sul voto che Khady ha deciso di assegnare a Edoardo Stoppa. Nuove consapevolezze e buoni propositi a Cayo Cochinos, con Edoardo e Aras commentano la loro avventura sull’Isola e Linda, Alvina e Matilde che si preparano per la sessione di stretching e meditazione. Alvina rivolge il suo pensiero verso Gigi e riceve dei consigli da parte di alcuni naufraghi.

Su Playa Dos tensioni per una battuta di Matilde che sembra aver infastidito Artur. Khady – in qualità di Leader – dà il via ad una nuova Isola fatta di regole, ma anche di abbondanza, cosa sempre molto gradita sulla playa, dove la fame continua a farsi sentire.

Leggi anche: “Ho un annuncio su Matilde Brandi”. Isola dei Famosi, è l’amica Manila Nazzaro a farlo sapere





Isola dei Famosi, chi esce: i sondaggi del 29 maggio

Riuniti attorno al fuoco in naufraghi dell’Isola dei Famosi si godono la loro ricca porzione di riso e approfittano del momento per organizzare le attività da svolgere nel pomeriggio. Ovviamente c’è il pensiero delle nomination, chi uscirà dal reality show e tornerà in Italia? Nell’undicesima, quella di domenica 26 maggio, dopo l’uscita di uno dei naufraghi, è stato il momento delle nuove nomination.

A rischiare l’eliminazione definitiva in questa puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria erano Linda Morselli, Karina Sapsai, Artur Dainese, Edoardo Franco e Dario Cassini e propio quest’ultimo ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi e tornare a casa. Nuove nomination con in gara Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Karina Sapsei, Linda Morselli e Artur Dainese.

Secondo i sondaggi di diversi forum e siti, Matilde Brandi, Edoardo Stoppa e Artur Dainese possono dormire sonni tranquilli. Chi rischia seriamente di abbandonare l’Isola è una tra Linda Morselli e Karina Sapsel, una delle nuove naufraghe sbarcate in Honduras da poco. Sul sito Grande Fratello forum free il naufrago che sta ricevendo più voti è Artur con il 37,03%. Edoardo Stoppa si trova in seconda posizione con il 27,53% delle preferenze. A seguire Matilde con il 20,57% dei voti. Poi Karina con il 7,91% e Linda al 6,96%.