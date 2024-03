Grande Fratello, poco fa Beatrice ha fatto una comunicazione choc agli altri inquilini della casa. C’entra un oggetto a lei molto caro che però non riesce più trovare. L’attrice, ex volto di Vivere, ha dato un ultimatum agli altri inquilini, riuniti in salotto. In quel momento c’erano tutti, quindi nessuno potrà dire poi di non aver sentito il suo messaggio.

I seguaci del Grande Fratello stanno vedendo in questi giorni una Beatrice molto più rilassata rispetto alle settimane precedenti. L’attrice è stata proclamata dal televoto come prima finalista di questa edizione del reality di Canale 5. Finalmente Bea può godersi la casa senza l’angoscia di finire sempre in nomination.

Grande Fratello, comunicazione choc di Beatrice agli altri inquilini

Nella puntata del 28 febbraio il Grande Fratello ha fatto un regalo a Bea, facendole recapitare un videomessaggio da parte di sua mamma e dei suoi figli, che ha molto commosso l’attrice. “Mamma torno presto e ai ragazzi direi che sono loro che stanno vincendo per la forza che hanno dimostrato, la motivazione che mi hanno dato, il coraggio, la classe che hanno dimostrato in tutti questi mesi”, ha risposto Bea.

Poi ha fatto un bilancio della sua esperienza: “Non avevo mai pensato di venire al Grande Fratello nella mia vita, è stata la sorpresa più grande della mia vita. Spero di avere un po’ di tempo per digerire, riflettere e staccarmi un attimo prima di entrare in questa grande nuvola con tutte le persone che mi hanno seguito e vorranno un confronto diretto. E’ stata un’esperienza pazzesca e mi ha stupito avere il consenso del pubblico perché so di essere una persona diversa. Non ho sovrastrutture, il fatto di essere così capita e amata, mi fa piacere per i valori che penso di portare avanti”.

Poco fa Beatrice ha denunciato un fatto che le sta provocando molto dispiacere: la sparizione di un anello. Non è un anello qualsiasi, ma a quanto sembra un regalo di Garibaldi. Da qui la comunicazione agli inquilini di Bea: “Faccio un annuncio. Chi, per caso, avesse il mio anello argentato a serpente avrà 8 mesi di maledizioni. Se qualcuno volesse ripensarci può lasciarlo sulla mensola delle sigarette entro le 17 di domani”.

Ovviamente non è detto che l’anello sia al momento in possesso di qualche inquilino. Ma Beatrice non vuole lasciare nessuna strada intentata. Sicuramente tornerà all’attacco nel caso in cui non dovesse riapparire. Intanto all’interno della casa più spiata d’Italia la caccia continua.