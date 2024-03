Alla fine il motivo dell’uscita dal Grande Fratello di Marco Maddaloni è stato rivelato: un grave lutto in famiglia. Un momento molto delicato per il judoka che giovedì mattina, con grossa sorpresa di concorrenti e pubblico, ha lasciato la casa. A quel punto sui social, ma anche tra i concorrenti ignari di tutto, sono partite diverse teorie, visto che il comunicato ufficiale si limitava a dire “motivi personali”.

Poi nel pomeriggio di venerdì è arrivata la verità, la vera ragione di questo ennesimo e improvviso addio al reality show di Canale 5: con un post pubblicato sui suoi profili social Marco Maddaloni ha annunciato la triste notizia della morte di suo suocero, il padre della moglie Romina Giamminelli, cui ha riservato parole di affetto nella lunga didascalia lasciata sotto la foto di famiglia.

GF, perché per il pubblico Marco Maddaloni non rientrerà in casa

“Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo”, ha scritto Maddaloni presto travolto dall’affetto dei follower.

Anche il Grande Fratello ha fatto sentire la sua vicinanza allo sportivo con un post, mentre i suoi coinquilini gli hanno inviato un messaggio d’affetto, salutando con calore anche la moglie Romina. Ma la domanda ora è: Marco Maddaloni, dopo aver affrontato il lutto con i suoi cari, rientrerà al Grande Fratello?

Per molti utenti il judoka potrebbe non tornare in casa e il motivo di questa teoria sta proprio nell’utilizzo dei social, come scrivono sotto il post del GF. Quando infatti Beatrice Luzzi aveva lasciato il gioco per giorni a seguito della scomparsa del padre, non ha mai utilizzato i suoi profili. Marco, al contrario, ha deciso di scrivere quel tenero post per il suocero. E questo, sempre ad avviso dei fan, è contro il regolamento e sottintende la decisione di non tornare in casa, mettendo un punto al suo percorso. Andrà davvero così?