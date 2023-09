Martedì 26 settembre 2023 è andata in onda l’attesissima intervista di Fabrizio Corona a Belve. L’ex re dei paparazzi si è raccontato a 360 gradi a Francesca Fagnani, anche se qualche anticipazione era già uscita. Quella sulla malattia del figlio e del suo rapporto con la madre, ossia Nina Moric. Che infatti non è rimasta in silenzio sui social dopo aver letto praticamente ovunque le parole dell’ex marito. Dopo aver rivelato della malattia genetica di cui soffre Carlos Maria, Corona di lei ha detto che madre e figlio non si vedono mai.

Ma anche che non riesce a “colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”. Diffuse queste anticipazioni, ancora prima della messa in onda della puntata di Belve Nina Moric è intervenuta su Instagram con una serie di Stories, difendendosi da quanto raccontato dall’ex marito in tv.

Fabrizio Corona a Belve, la richiesta del figlio a Francesca Fagnani

“Ripagate il bene con il mare, restituisci il male con la giustizia”, ha scritto l’ex modella, lasciando intendere che prima o poi il karma girerà dalla sua parte. Inoltre ci ha tenuto a far sapere che per il prossimo 23 novembre è stata fissata un’udienza in tribunale, che fa capo alle accuse di Fabrizio Corona. Insomma, tra i due è incorso una vicenda giudiziaria.

Ma è successo anche altro prima che iniziasse l’intervista di Fabrizio Corona. Questa volta si è messo in mezzo il figlio, Carlos Maria, che ha voluto mandare un messaggio ben preciso alla conduttrice del programma iniziato appunto con il padre, Stefano De Martino e Arisa come ospiti, per metterla in guardia rispetto alle recenti parole della madre.

In un video diffuso su Instagram, dal canale DillingerNews, gestito dal padre Fabrizio Corona, Carlos Maria dice rivolgendosi alla Fagnani: “Francè, non rispondere a mia madre… Hai capito? Un bacio”. Non è chiaro cosa intendesse di preciso il figlio dell’ex paparazzo e della modella, forse di non dare peso alle parole della madre sul suo conto.