“Siete dei parassiti”. Fabrizio Corona non molla: nuovo attacco, questa volta dall’account del figlio Carlos

Tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni i rapporti sono ai minimi termini, se non inesistenti. Soprattutto dopo la pubblicazione dell’intervista che l’ex re dei paparazzi ha rilasciato a Chi durante la partecipazione al GF Vip 6 da parte della ragazza. Nell’intervista Fabrizio Corona faceva riferimento al periodo in cui tra lui e l’ex gieffina c’è stata una relazione e all’attuale storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. “La nostra storia è imparagonabile – ha detto Fabrizio Corona – Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.

E ancora: “Sophie è una ragazza sicura, sveglia e aperta, che ha già una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze. Alessandro Basciano non deve ostacolarla. Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”.





Sophie Codegoni non ha dato molto peso alle parole di Fabrizio Corona. E ha rassicurato Alessandro Basciano sui sentimenti che prova per lui. Infatti una volta uscita dalla Casa, Sophie Codegoni continua a essere fidanzata con il ragazzo, mentre Fabrizio Corona ha continuato ad attaccare la coppia, definendoli “due ebetini” e parlando della madre di Sophie Codegoni come una donna disposta a tutto per far emergere la figlia: attacchi pesanti a cui l’ex tronista non ha risposto.

Nelle ultime ore Sophie Codegoni ha scritto una lettera ai suoi genitori, pubblicata dal settimanale DiPiù, in cui chiedeva al padre Stefano e alla mamma Valeria di lasciarle vivere liberamente la sua storia con Alessandro Basciano. Visto le loro reticenze della sua famiglia sulla relazione con l’ex corteggiatore, Sophie Codegoni li ha invitati a non preoccuparsi perché con Alessandro Basciano è tornata ad avere fiducia negli uomini e con lui ha tanta voglia di progetti e importanti e di costruire delle basi solide per un futuro insieme.

Dopo questa lettera Fabrizio Corona è tornato a tuonare contro Sophie Codegoni e la sua famiglia. Attraverso il profilo Instagram “Carlosmariacoronathereal”, account che sta utilizzando temporaneamente in attesa che il social ripristini quello ufficiale dopo il ban, ha pubblicato una storia in cui scrive: “Questi bravi genitorini che si preoccupano quando in realtà i protagonisti vorrebbero essere loro. Parassiti di visibilità”. Insomma secondo l’ex re dei paparazzi i genitori di Sophie Codegoni cercherebbero solo visibilità e nient’altro.

