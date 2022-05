“È stato atroce”. Notte da incubo sull’Isola dei Famosi: crisi di nervi per la naufraga

Fabrizia Santerelli in difficoltà all’Isola dei Famosi. È successo nella notte. Sono giorni complessi questi in Honduras, caratterizzati dal confronto tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Un confronto che ha visto cambiare radicalmente le cose. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, aveva detto all’inizio. Nel giro di poco tempo però l’infatuazione è terminata ed Edoardo Tavassi ha detto chiaramente di non fidarsi di Mercedesz Henger.



“Non mi fido di lei”, ha sentenziato mettendo una pietra enorme sulla storia che stava per nascere. Mentre Mercedesz Henger ha ammesso: “Mi sono affezionata troppo velocemente. La cosa sembrava reciproca, non è che sono matta”. Anche Guendalina Tavassi è sospettosa nei suoi confronti: “Da quanto sapevo, lei prima di entrare stava con una persona”.





Fabrizia Santarelli in difficoltà all’Isola dei Famosi



“Quando è entrata ha detto che si era lasciata da neanche due settimane, quindi mi sono chiesta come fa in così poco tempo a cercare subito l’amore e dire che è presa da Edoardo”. Nelle ore scorse è iniziato a circolare anche il nome del possibile vincitore dell’Isola dei Famosi. Sempre secondo Agimeg, al terzo posto si piazzerebbe al momento il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, la cui vittoria è quotata 4,50. Al primo posto come strafavoriti ci sono ex aequo Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi a 2,75.



Dunque, l’attore del film Notte prima degli esami e il fratello di Guendalina sarebbero in lizza per succedere ad Awed e conquistare il programma di Canale 5. Ovviamente le prossime settimane saranno fondamentali per capire se queste quote varieranno o meno in base alle dinamiche. Dal gruppo dei favoriti è fuori Fabrizia Santarelli che a Playa Sgamadissima ha passato una notte davvero complicata.



“Io credimi che non ho mai vissuto un momento così brutto nella mia vita…” ha detto a Licia Nunez. E ancora: “Svegliarsi in questo posto è stato atroce. È un posto paludoso, un po’ lugubre…Abitato da scorpioni, serpenti…”. A portarle un po’ di sollievo una passeggiata con Blind: “Abbiamo fatto questa passeggiata meravigliosa…E’ bellissimo qua dentro…Super fitto…C’è anche un alveare…”.

