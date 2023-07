Fabio Fazio ha lasciato la Rai dopo tanti anni al servizio della tv pubblica per iniziare una nuova avventura a Discovery, precisamente sul canale Nove. Presenterà sempre Che tempo che fa con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback al suo fianco, ma ora i vertici di viale Mazzini gli avrebbero fatto un nuovo sfregio che ha lasciato tutti senza parole. Gli utenti se ne sono accorti poche ore fa, quando ci sono stati dei cambiamenti improvvisi.

Fino a poco prima Fabio Fazio era presente senza alcun problema, ma improvvisamente la Rai ha deciso di voltare pagina definitivamente. E ovviamente per lui la strada è maggiormente in salita, alla luce della decisione che avrebbe preso la tv di Stato. Dovrà praticamente resettare tutto e rimboccarsi le maniche, affinché possa raggiungere determinati risultati, ottenuti con grande sacrificio in tutti questi anni.

Fabio Fazio, l’ultimo sfregio della Rai: cosa gli hanno fatto

Quindi, Fabio Fazio ha ricevuto indirettamente dalla Rai una notizia tutt’altro che piacevole. E fa riferimento non solo alla trasmissione Che tempo che fa, ma anche e soprattutto ai canali social ufficiali. Infatti, lui è stato praticamente costretto a perdere tutto e ora dovrà ricominciare da zero. La sua speranza è che i telespettatori possano confermare il grande affetto maturato per lui, anche nella sua nuova esperienza a Nove.

Come è possibile notare su Instagram, Facebook e Twitter, le pagine ufficiali di Che tempo che fa hanno modificato l’immagine del profilo e non si vede più Fabio Fazio dopo l’addio. C’è il logo della televisione pubblica italiana e questo fa capire che lui non potrà più usarli per sponsorizzare il programma. Dovrà aprirsi nuovi account e non sarà semplice ottenere gli stessi dati. Come ricordato dal sito Gossip e Tv, su Instagram ci sono 600mila follower, su Facebook si contano 1,3 milioni di like e su Twitter c’è un seguito di 560mila persone.

Su Instagram c’è anche scritto archivio del programma Rai, stagione 2020-2023. Quindi, il repulisti generale sta per iniziare e nelle prossime settimane vedremo se Fazio annuncerà l’apertura di nuovi profili social di Che tempo che fa.