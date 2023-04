La notizia è di quelle destinate a far parlare non poco: il popolare conduttore Fabio Fazio sarebbe ad un passo dal lasciare la Rai. La notizia, che non ha ancora i crismi dell’ufficialità, sta rimbalzando in queste ore con maggiore forza nei corridoi di Viale Mazzini. Presenza fissa negli studi Rai da 40 anni, Fabio Fazio iniziò negli anni Ottanta nel mitico show Pronto, Raffaella?), per poi scrivere pagine importanti con ‘Quelli che il calcio’, programma poi diventato di cult e ‘Che tempo che fa’, il format che da 20 anni porta avanti.



Il motivo sarebbe da ricercare dall’irritazione del conduttore per il mancato rinnovo del contratto, ancor fermo al palo, sembra, per volontà dell’amministratore delegato della tv pubblica Carlo Fuortes “che non ha voluto firmare perché considera la faccenda non roba sua, bensì della nuova governance che dovrebbe subentrare a breve”. Se il conduttore dovesse lasciare sarebbe la fine di un’epoca. Di sicuro pare avere già un piano B.

Sembra infatti che nel caso in cui Fabio Fazio dovesse prendere la decisione di lasciare la Rai sarebbe per lui pronta l’opzione Discovery Channel che accoglierebbe anche la sua ultima creatura ‘Che tempo che fa’, da 20 anni suo cavallo di battaglia. Per ora, ad ogni modo, il passaggio di Fabio Fazio su un’emittente concorrente è, per ora, solo ipotesi. Anche sei nei mesi scorsi era spuntato anche il nome del possibile sostituto.



Secondo TVBlog, tuttavia, ci sarebbe un nome forte per il post Fazio, quello di Massimo Giletti: “Il conduttore di La7, attualmente impegnato con il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera Non è l’Arena, avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per un suo ritorno presso le frequenze dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente, ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto”.



“Massimo Giletti potrebbe editare lo spazio della prima serata della domenica su Rai3 al posto di Che tempo che fa…”, sottolinea ancora il sito. “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo”, aveva detto Massimo Giletti qualche giorno fa a “Belve“.