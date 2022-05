Si chiude un’altra stagione di Che tempo che fa, il programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio. E anche per quest’anno gli ascolti hanno premiato il conduttore e la formula scelta dalla Rai. Gli ascolti sono sempre stati positivi e anche per la puntata di domenica 29 maggio i risultati sono ottimi. Infatti gli ascolti del format vengono calcolati dividendolo in due segmenti: Che tempo che fa ha intrattenuto 1.954.000 telespettatori (10.4%) mentre e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha raccolto 1.419.000 spettatori (10.6%).

Sul finire della trasmissione Fabio Fazio ha ringraziato i tanti ospiti che si siedono insieme a lui al tavolo di Che tempo che fa e ha regalato un mazzo di fiori a Filippa Lagerback. Nell’ultimo appuntamento dell’anno c’è stato il ritorno dei vari componenti del tavolo, dal Mago Forest alla signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), passando per Francesco Paolantoni, Lello Arena, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Gigi Marzullo e Orietta Berti, era stato anticipato nelle scorse settimane dalla ripresa della consueta presentazione da parte di Nino Frassica del numero settimanale di Novella bella. Si è aggiunto in collegamento, Enrico Brignano, che nella trasmissione aveva uno spazio comico suo indipendente, e Cristiano Malgioglio, che nel corso anche di questa edizione aveva già preso parte in alcune occasioni al tavolo.





Fabio Fazio Che tempo che fa il ricordo di Raffaella Carrà

I grandi ospiti che il conduttore ha avuto l’onore di intervistare si sono rivelati una calamita per il pubblico, così come gli omaggi e i ricordi che non sono mai mancati a Che tempo che fa. Sul finire dell’ultima puntata della stagione Fabio Fazio ha voluto chiudere ricordando l’immensa Raffaella Carrà, scomparsa l’estate del 2021 dopo aver combattuto come una leonessa la malattia che l’ha strappata alla vita.

Il conduttore ha così rievocato il ricordo della più importante donna dello spettacolo italiano: “È trascorso quasi un anno e ci manca molto”, sono state le parole di Fabio Fazio mentre presentava l’ultimo disco di Cristiano Malgioglio intitolato “Malo” che contiene 12 tracce con gli ultimi successi e alcune celebri cover tra cui “Forte forte forte” di Raffaella Carrà.

“Ho lasciato per ultimo Raffaella e ci manca molto”, ha ribadito Fabio Fazio che è stato scoperto proprio da Raffaella Carrà. “È la prima canzone d’amore che Raffaella cantava con il mio testo – ha detto Cristiano Malgioglio – e sono felice che tu dedichi queste parole a lei”. Dopo l’omaggio a Raffaella Carrà, il padrone di casa del talk ha dedicato un pensiero al pubblico: “Io voglio ringraziare i miei colleghi, di nuovo tutta la Rai e lo studio M2. Voglio ringraziare soprattutto il pubblico per l’affetto che ci mostra da anni”.

Funerali di Raffaella Carrà, l’assenza di Fabio Fazio l’hanno notata tutti. Ora è lui a rompere il silenzio