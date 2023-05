Fabio Fazio, la verità di Selvaggia Lucarelli dopo l’addio del conduttore dalla Rai. Una puntata diversa quella di Che Tempo che Fa. Fabio Fazio ha voluto parlare cuore a cuore ai suoi numerosi e affezionati telespettatori con parole sincere e piene di riconoscenza: “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni”. Ma sulle questione non poteva che intervenire anche la giornalista italiana Selvaggia Lucarelli nota per essere schietta e sincera.

Selvaggia Lucarelli parla dell’addio di Fabio Fazio dalla Rai. Con una nota ufficiale, la Warner Bros Discovery ha annunciato a tutti l’arrivo di Fazio nella loro grande famiglia: “Saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale”. Ma non solo. Anche Alessandro Araimo ha voluto dare il suo benvenuto a Fabio Fazio.

Selvaggia Lucarelli parla dell’addio di Fabio Fazio dalla Rai: “Per me ha fatto bene, sia inteso”

“Orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile”. Per Selvaggia Lucarelli dietro l’addio di Fabio Fazio alla Rai esisterebbe un’altra motivazione precisa. La giornalista italiana ex giudice di Ballando ha sottolineato più volte la stima che nutre nei riguardi di Fazio ma ha voluto rendere noto un suo pensiero in merito al polverone mediatico che sta creando la vicenda.

“Leggo una partecipazione commossa per l’arrivederci di Fabio Fazio alla Rai, una partecipazione così addolorata che per un attimo, aperto twitter, ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io. Poi per fortuna ho scoperto che va tutto bene, ha chiuso un contratto milionario con Discovery. Attenzione, non sto ridimensionando nulla, sto solo cercando di non partecipare a funerali di gente che è, per fortuna, in buona salute, e che scappa da dove in definitiva rischiava una pallottola. Io non penso che Fazio sia stato “cacciato”, penso che gli abbiano, al massimo, fatto capire che tirava una brutta aria”. E ancora.

“Fazio è sicuramente un fuoriclasse sotto molti aspetti, ma di fatto, con la sua tv ha sempre fatto politica, almeno su alcuni temi, immigrazione su tutto. Ha scelto ospiti, spesso politici e intellettuali, vicini alla sua idea di mondo civile e ne ha chirurgicamente evitati altri, ha fatto una tv gentile e onesta, mai rivoluzionaria, sotto alcuni aspetti perfino reazionaria. Ha protetto se stesso e favorito se stesso, circondandosi di amici e appartenenti alla scuderia del suo potentissimo agente, ha fatto quello che fa chi ora sta al governo: politica. Per me ha fatto bene, sia inteso“.