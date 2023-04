L’ex Uomini e Donne Teresa Cilia risponde a chi la critica per la sua ultima scelta. La donna è stata una delle protagoniste più seguite del dating show di Maria De Filippi. Ha alle spalle un passato molto difficile, fatto di dolore per la perdita di alcuni suoi cari e di paura per la malattia. Una malattia che l’ha colpita quando aveva soltanto 24 anni.

Teresa si è più volte confidata con i suoi follower circa le sue paure e la sua battaglia con il cancro: “Sì, è vero ho lottato nella mia vita, ho sofferto, metà della mia famiglia mi ha lasciata troppo presto, sono cresciuta troppo in fretta ma soprattutto ho combattuto per la mia salute”. Poco tempo fa l’ex tronista di UeD ha deciso di rifarsi il seno. E in tanti l’hanno apertamente criticata, provocando la sua reazione.

Le critiche a Teresa per il seno rifatto e la sua risposta

Molti follower hanno approvato la scelta di Teresa Cilia, riconoscendole il diritto di fare ciò che vuole: “Ma fai solo beneeeee!!!! Usa i tuoi soldi come vuoi e sentiti bella e felice stando bene nel tuo fisico!!! La vita è stata già severa con te (per quel che so sulla tua storia) quindi FAI SOLO BENE! Mandali a cacare sti ragni e goditi la vita ❤️”. Molti, tuttavia, l’hanno attaccata: “E anche qui taglia e cuci a go go” e “Adesso sei proprio identica a tutte le altre”.

C’è anche chi fa notare altri cambiamenti : “sei cambiata, ti sei stravolta, super labbra”. Effettivamente Teresa si era sottoposta all’intervento alle labbra lo scorso dicembre. Ora invece l’operazione per aumentare il seno effettuata dal chirurgo plastico Arturo Amoruso. L’ex UeD ha commentato così quest’ultimo ritocco: “Un altro sogno che si realizza“.

Dopo le numerose critiche ricevute Teresa Cilia ha risposto: “Fino a quando le critiche sono costruttive ben venga, ma non toccate certi tasti. Chi conosce la mia storia sa bene che ho avuto interventi molto seri nella mia vita, dunque non sono una persona leggera che va a correre rischi inutili. Questa però era una cosa che mi faceva stare davvero tanto male. Non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo e così, dopo anni e anni e con consapevolezza allucinante, mi sono sottoposta all’intervento. A 36 anni ho la maturità per decidere cosa fare della mia vita”.

“Non riesco a capire perchè avete sempre, di continuo, qualcosa da dire – ha scritto ancora Teresa – Mi è stato detto che mi sono stravolta, ma assolutamente non è così. Ma anche se fosse dico saranno pure cavoli miei”.

