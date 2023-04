Uomini e Donne, nuovi guai per Armando Incarnato dopo che, nelle settimane scorse, era stato attaccato dentro e fuori lo studio. Contro di lui aveva tuonato in particolare Aurora Tropea che, davanti a tutti, non aveva avuto peli sulla lingua: “Non sei umile, hai settemila manager ed è tutto una continua pubblicità. Lo sai perché stai ancora qui a scaldare la sedia? Perché questa estate, non mi ricordo se a giugno o a luglio, hai tentato di fare il provino per il Grande Fratello Vip”.



“Ma ti hanno detto ‘mai, a te non ti prenderanno mai’. L’hai fatto e ci metto la firma. Hai fatto pure il provino per L’Isola dei Famosi”. Un’accusa pesante che Armando Incarnato aveva smentito davanti a tutto il pubblico di Uomini e Donne portando delle prove concrete: le parole di Signorini che ha assicurato che mai il cavaliere era stato vicino al GF Vip.

Uomini e Donne, da Pamela Barretta attacco ad Armando Incarnato



Chiuso questo capitolo però i guai per Armando Incarnato non erano finiti. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri avevano dato vita ad una rissa da saloon wester – o da bar se preferite – che aveva richiesto perfino l’intervento di Maria De Filippi a fare da paciere. Su questa rissa si introduce il commento dell’ex dama Pamela Barretta.



“Buongiorno e buona domenica, oggi sono proprio contenta. Qualcuno mi ha mandato le anticipazioni e vorrei dire alle quattro gallinacce che anche stavolta avevo ragione io”, ha esordito la pugliese nello sfogo in una storia su Instagram- “Volevo dire a quelle quattro persone, perché per fortuna sono quasi tutti contro quella persona, che avevo ragione”.



“Il violento ha colpito ancora! Lui è stato violento un’altra volta”, spiegando come l’atteggiamento di Armando Incarnato sia inqualificabile. Un pensiero che sembra condiviso da parte del pubblico di Uomini e Donne con qualcuno che azzarda anche una punizione per il cavaliere: l’esclusione dal programma. Pamela Barretta non era mai stata tenere con Armando Incarnato, verso il cavaliere di Uomini e Donne aveva spesso usato toni durissimi: “Quando (Armando Incarnato ndr) devi infangare le persone pensaci bene. Poi parli proprio tu che hai gettato me* su me* sulla redazione? Quante nei hai dette, peccato che posso avere anche dei messaggi”.