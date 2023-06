Dallo studio di Uomini e Donne all’Is Morus Relais di Temptation Island 2023, ma non come concorrente. Anche lei ora lavora per e con Maria De Filippi. Ed è stato proprio il conduttore dello show in partenza su Canale 5, Filippo Bisciglia, a svelarlo. Lunedì 26 giugno, in prima serata, torna dopo la pausa di un anno il docu-reality ambientato in Sardegna che vede le coppie protagoniste mettere alla prova il loro rapporto. Coppie che in questi giorni sono già state presentate al pubblico.

Sono sette. Ci sono certamente anche i single, anche se non stati ancora resi noti i nomi. Si tratta di ragazzi e ragazze che per i 21 giorni di durata del programma ‘tenteranno’ i fidanzati e le fidanzate di questa edizione di Temptation Island. Poco prima del via, su Instagram, il conduttore ha approfittato di questi giorni di attesa per fare dei ringraziamenti a chi lavora dietro le quinte del docu-reality. E qui la scoperta.

Leggi anche: “Che tristezza, qua si è visto e capito”. Temptation Island, lo scoop su Gabriela e Giuseppe che cambia tutto





Temptation Island 2023, anche l’ex UeD: “Ora lavora con Maria De Filippi”

Nelle ultime Storie Instagram Filippo Bisciglia ha pubblicato un selfie di gruppo: “Loro e tantissime altre persone sono la miglior benzina che un motore possa ricevere. Il motore di una macchina perfetta chiamata Temptation Island. Grazie a tutti ragazzi, siete meravigliosi”, la didascalia con lo staff, tutto taggato.

E proprio dalla foto e dal tag ecco che spunta Eugenia Rigotti. In fondo al gruppo c’è anche l’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. Di lei si era accorto anche Giacomo Czerny, l’altro tronista. Anche a lui finito il percorso a UeD fu proposto un lavoro da videomaker nei programmi di Maria De Filippi ma non accettò.

Eugenia Rigotti non è l’unica ex di Uomini e donne che poi è entrata nello staff di Maria De Filippi. Proprio per Temptation Island lavorano anche Laura Frenna, la non scelta di Andrea Damante, e Fabio Ferrara, l’ex corteggiatore conteso da Ludovica Valli e Rossella Intellicato. Per C’è posta per te collaborano invece Giovanni Vescovo e Andrea Offredi nelle vesti di postini.