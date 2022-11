Prima il sondaggio lanciato su Instagram, poi la notizia del sesso del secondo bebè: l’ex UeD aspetta un maschietto. La sua Ginevra, dunque, avrà presto un fratellino. Il pubblico ricorderà senz’altro quando Marianna Acierno partecipò al dating show di Maria De Filippi. Era il 2015 e si era presentata come corteggiatrice dell’allora tronista Paolo Crivellin.

Lui alla fine scelse Angela Caloisi, con cui è ancora oggi è fidanzato, mentre la sua ex corteggiatrice Marianna Acierno si è poi legata ad Andrea D’Angelo, di professione ristoratore. Stanno insieme da oltre 2 anni e a marzo scorso sono diventati genitori della piccola Ginevra che, come annunciato pochi giorni fa, diventerà una “super sorella maggiore”.

Leggi anche: “Benvenuto amore”. Il figlio vip è nato! L’annuncio (in diretta) di mamma e papà, famosi e criticati





Ex UeD incinta di un maschietto: l’annuncio

L’ex UeD ha dato la bella notizia su Instagram, con un tenero video con protagonisti la primogenita Ginevra, 7 mesi compiuti da pochissimo, e il test di gravidanza. Marianna Acierno diventerà quindi mamma bis e nelle scorse ore ha rivelato anche il sesso del suoi secondo bebè. Dapprima, come anticipato in anteprima, ha lanciato un sondaggio.

“E allora diamo il via ufficiale al sondaggio! Vediamo chi indovina. Devo dire che in Direct siete molto divisi… c’è chi mi dice che dal mio viso è chiaro che sia una femmina e chi invece tira dritto convintissimo per il maschietto! E allora scrivetemelo nei commenti poi vi svelo chi ha indovinato. Quale sarà il sesso della new entry in famiglia?? (Parenti e amici che conoscono la risposta astenetevi)”, ha scritto l’ex UeD sotto a una foto delle scarpette rosa e celesti.

Poco dopo il responso tra le Storie con una dolcissima foto pubblicata tra le Storie per rivelare che è in arrivo un maschietto. “It’s a boy!”, ha scritto per poi dare il via al toto nome. O meglio, per chiedere un aiuto ai suoi follower: “Ora tocca a voi darci una mano con i nomi. Per chi si fosse perso le storie di ieri, Ginevra aspetta che arrivi il suo Fratellino e dobbiamo scegliere un nome. Ci piacerebbe iniziasse con la “G” ma accettiamo diverse proposte. Vi aspettiamo nei commenti!! Nel frattempo scorrete per vedere Ginevra che mi dice “Mamma aspetta non avere fetta, con calma scegliamo!”, ha scritto.