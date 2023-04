“Ho baciato un altro”. La scelta in studio, la marea di voci poi la parola fine. E adesso l’ex UeD vuota il sacco

Sono stati una delle coppie più seguite di Uomini e Donne. Lui tronista e lei corteggiatrice hanno dato vita ad una storia d’amore molto intensa e molto social, ma poi la relazione è naufragata. Così i due sono diventati protagonisti di un’altra storia, fatta di accuse reciproche, frecciate e tanta tanta amarezza. Pochi giorni fa lui, che ha recentemente partecipato al Grande Fratello Vip 7, ha deciso di rivelare un fatto particolarmente spiacevole.

“[…] ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e, dopo dieci minuti di carezze reciproche e attenzioni, si sono baciati. Purtroppo ho reagito in modo esagerato. Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. E’ stata una scena che ho ancora impressa nella mente”. Poi l’ex tronista si è fatto un nuovo tatuaggio che suona come un messaggio rivolto a sé stesso, un nuovo inizio: “Ti va di stare bene“. Avete capito di chi stiamo parlando?

Chiara Rabbi e Davide Donadei, la versione dell’ex corteggiatrice

Stiamo parlando proprio di loro, Chiara Rabbi e Davide Donadei. Già quest’estate c’era stata una forte rottura. Poi gli ex UeD ci hanno riprovato, ma le cose non sono andate per niente bene. Ora, dopo la versione di Davide, è Chiara a spiegare in una storia Instagram cosa è successo: “La verità è che Da ha sempre cercato di trovare un punto d’incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere nulla nei giorni seguenti mi faceva piacere il “gioco” che si stava creando”.

Poi arriva il racconto del fattaccio: “Una sera eravamo insieme anche ad altre persone e nel corso della serata ci siamo avvicinati e si, c’è stato un bacio… voluto e sentito da entrambi! Il problema è che non so cosa mi abbia detto la testa e poco dopo cambiando locale ho sbagliato, volevo farlo ingelosire e suscitargli qualcosa ma ho perso il controllo della situazione ed è degenerata come non avrei voluto. Ho baciato un’altra persona“.

La conclusione della versione di Chiara Rabbi: “Inutile starvi a dire che non volevo tutto ciò, gli ho fatto del male, non ne sono felice ne tanto meno ne vado fiera, è uscita la parte peggiore di me e mi dispiace veramente tanto per come sia andata. Non volevo affrontare l’argomento semplicemente per evitare di buttare ancora benzina sul fuoco riguardo una cosa che non doveva andare così, è inutile starci a dire che non volevo tutto ciò”. Insomma sui due ex UeD sembra davvero calato il sipario…

