La figlia di Lorella Cuccarini ha fatto coming out. Chiara Capitta, questo il nome della giovane, lo ha dichiarato sui social con estrema naturalezza. Chiara, attraverso le Instagram Stories, ad una domanda di un utente, ha risposto con estrema naturalezza ad una domanda sulla sua sessualità. Come riportano anche Biccy e Il Messaggero, la Capitta ha quindi voluto fare un po’ di chiarezza sulla sua intimità. Così, dopo diverse domande sull’argomento, la giovane ha preso il toro per le corna e ha risposto. Chiara Capitta ha quindi spiegato che non le piace darsi delle etichette e che potrebbe innamorarsi di un uomo come di una donna.

Ha scritto: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. Tra l’altro di lei si sa pochissimo, anche essendo figlia d’arte. È nata il 2 maggio 2000 (lo stesso giorno del fratello gemello Giorgio) ed è una dei quattro figli di Lorella Cuccarini.

La 23enne è nata dall’amore tra la famosa ballerina e Silvio Testi Capitta. I due si sono sposati nel 1991. La giovane Chiara è una sportiva ed è tesserata con la Roma da oltre 10 anni. Ma non solo, sappiamo anche che è colei che gestisce i social della mamma proprio come ha raccontato a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo. Sembra che sia lei e solo lei a gestire il tutto ciò che riguarda contenuti social della mamma (foto, video, ecc.).

Sappiamo anche, da quello che raccontano, che le due hanno un bellissimo rapporto di amore e complicità. Eppure non pochi hanno storto il naso dopo l’outing della figlia di Lorella Cuccarini. Qualcuno infatti ricorderà la parole che di certo non sono passate inosservate della famosa insegnante di Amici.

Nel 2009 infatti, sulle pagine di Vanity Fair, Lorella Cuccarini si era sì dichiarata a favore delle unioni civili ma contraria al matrimonio fra persone dello stesso sesso e sopratutto alle adozioni gay, oltre che alla maternità surrogata. Come gestisce adesso questa cosa con la figlia, nel caso decidesse di diventare mamma con una donna? Avrà cambiato idea?

