Quattro anni di carcere per due ex naufraghe dell’Isola dei Famosi. È la richiesta dei pm nei confronti di Eleonora De Vivo e della sorella Concetta De Vivo, conosciuta come Imma. Le due hanno partecipato alla sesta edizione del reality vinta poi da Vladimir Luxuria e nella quale c’erano anche Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi. Poco dopo l’Isola Eleonora e Concetta divennero amiche di Silvio Berlusconi.

Per questa loro frequentazione le due sorelle sono finite nei guai. Eleonora e Concetta De Vivo sono state coinvolte, infatti, nel processo Ruby ter. Il leader di Forza Italia è accusato di corruzione in atti giudiziari. Ma cosa c’entrano in tutto questo le due gemelle? Lo ha spiegato il loro legale, l’avvocato Maria Emanuela Mascalchi.

Le accuse rivolte alle gemelle De Vivo

L’avvocato Mascalchi ha chiesto per le sue assistite, le sorelle Eleonora e Concetta De Vivo, l’assoluzione: “Da 10 anni, da quanto dura questo procedimento, vengono etichettate come olgettine, ossia escort, ma non lo sono. Loro stesse hanno ammesso di ricevere dal 2006 somme di denaro da Berlusconi. Questa non è una condotta illecita, loro non hanno mai nascosto nulla”.

Insomma, per il loro difensore le condotte di Eleonora e Concetta riguarderebbero la sfera personale, non reati, tutt’al più la morale. L’avvocato Mascalchi ha aggiunto: “Col presidente Berlusconi da parte delle gemelle c’era un rapporto di stima e amicizia”.

Le dichiarazioni dell’avvocato rilasciate all’Ansa: “I pm nella requisitoria le hanno etichettate come schiave sessuali del grande anziano, odalische del sultano, dicendo che hanno partecipato a scene orgiastiche, questi sono solo commenti e considerazioni scandalistiche da parte dell’accusa. Non ci sono elementi per arrivare ad una condanna. Dal processo sono emerse solo considerazioni legate alla morale, non a reati”.

