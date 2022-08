Edoardo Tavassi e il rapporto con Estefania e Mercedesz. Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi il fratello di Guendalina ha dovuto lasciare il reality per un problema al ginocchio. In ogni caso nel corso del programma Edoardo ha avuto una liaison con Mercedesz Henger, rapporto poi messo un po’ in crisi dall’infatuazione per Estefania Bernal. Nei giorni scorsi Edoardo Tavassi aveva parlato del suo rapporto con alcuni dei naufraghi.

Il romano è riuscito a creare un bel legame con il vincitore Nicolas Vaporidis, ma anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Con qualcun altro invece… “Avete visto che bella amicizia con Nicolas? Io avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte. Mi sono sentito tradito”.





Edoardo Tavassi in relax con amici e famiglia

Edoardo Tavassi ha poi spiegato: “In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo “L’Isola”. Sono rimasto in ottimi rapporti con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare”.

Nell’intervista a ThePipol Edoardo Tavassi ha ovviamente parlato anche di Mercedesz Henger ed Estefania Bernal: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero. […] La verità è che ho l’esigenza di trovare una ragazza che mi faccia davvero divertire. Una donna che mi faccia stare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata… ma io ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia”.

Dunque confermato anche il tipo di rapporto con Mercedesz Henger. Tra i due Edoardo è stato sempre quello meno convinto che potesse nascere una storia seria. E le sue ultime parole lo confermano. “Con Edoardo ci siamo sentiti – aveva rivelato la modella – abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla”. A differenza di quanto speravano i fan, tuttavia, tra i due sembra esserci soltanto un legame di amicizia.

