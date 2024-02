“Grande Fratello, Greta fuori, deve essere squalificata”. In queste ore è scoppiato un nuovo caso legato al reality di Canale 5. Protagonisti tre inquilini della casa, tra cui la bella influencer milanese. Tutto nasce da alcune dichiarazioni fatta dalla Rossetti che non sono mai state fatte sentire nel corso delle puntate serali (una parte della polemica riguarda anche questo aspetto). Parole che adesso hanno provocato una durissima reazione all’esterno.

Una persona fuori dalla casa molto vicina a Beatrice ha chiesto la squalifica di Greta Rossetti. Tutto nasce da alcuni video che gli appassionati del reality hanno postato su X, la piattaforma social dove in tanti commentano le vicende dei protagonisti del Grande Fratello. Nel video si vede l’ex Temptation Island sembra fare riferimento a presunti momenti di intimità che ci sarebbero stati tra Bea e il bel Vittorio. Episodi che poi il modello avrebbe raccontato alla giovane amica.

L’ex di Bea attacca Greta: “Il GF mando in onda questi video”

A parlare l’ex marito di Beatrice, Alessandro Cisilin. L’uomo ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. Gli viene fatta una domanda anche a proposito di questi video di Greta. Ecco cosa ha risposto: “Chiariamo un aspetto: non mi sostituisco agli autori. Per me uno che dice una sciocchezza del genere è da squalifica. Se io fossi il capo autore, la manderei in onda e ne farei oggetto di squalifica. Non sono un autore ma se lo fossi questa situazione la tratterei così. Quella che ha detto Greta è una cosa gravissima che forse andrebbe sanzionata e forse Beatrice vorrà darci un seguito quando sarà fuori. Dal punto di vista della tutela della reputazione di Beatrice, la cosa è talmente sciocca e inverosimile che non c’è bisogno di alcuna mia difesa”.

Il video parla chiaro…Greta dice che vittorio le ha raccontato ciò che è successo sotto le coperte con beatrice e che sia stata lei a fare a lui e se fate attenzione all'ultimo secondo c'è paolo che dice "ma si vedeva nel video"#GrandeFratellopic.twitter.com/qnuFMcbNbV — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) February 8, 2024

Sulla presunta intimità tra Vittorio e Bea, l’ex marito dell’attrice taglia corto: “Parliamo di una cosa che non esiste e la gente lo sa. L’idea che una donna di 60 chili faccia qualcosa contro la sua volontà a un omone di 80 chili che le è stato amico fino a ieri è fuori dal mondo. Talmente stupida che già parla da sola conto chi l’ha raccontata”.

Questi video come detto non sono mai stati trasmessi. Né nelle clip quotidiane ma neanche durante le puntate serali. I supporter di Bea ritengono invece andrebbero mostrati, anche per permettere a Bea di smentire quanto detto da Greta. Ma secondo l’ex marito “è irrilevante che Beatrice sappia un dettaglio o un altro”.