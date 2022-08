“No comment, me l’hanno chiesto”. Evelina Sgarbi, un nuovo mistero perché ha rifiutato il GF Vip 7

Evelina Sgarbi è una delle due figlie del famoso critico d’arte. È nata da una relazione di Vittorio Sgarbi con una donna torinese, frequenta l’Istituto Marangoni di Milano e coltiva la passione per l’arte proprio come il padre. Evelina Sgarbi tra l’altro è la sorella minore di Carlo Brenner, nato dalla stilista Patrizia Brenner, a sua volta morta nel 2002, e Alba Sgarbi, classe ’98, nata a Tirana da una relazione con una cantante lirica albanese, conosciuta dopo un concerto.

Nelle scorse settimane si è fatto il nome di Evelina Sgarbi. La ragazza è stata contattata da Alfonso Signorini e da un’autrice del GF Vip per partecipare alla settima edizione ma ha rifiutato l’offerta. Signorini aveva fatto carte false per avere con sé la figlia di Vittorio Sgarbi, in vista del “via” che scatterà il 19 settembre prossimo.





“Fonti più che attendibili – si leggeva sul settimanale di Alessi – ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5…”.

Alla fine Evelina Sgarbi ha declinato l’offerta di partecipare al GF Vip 7 e sulle colonne del Corriere della Sera ha parlato il padre che è parso seccato per la scelta della figlia: “Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra?”.

Il settimanale Nuovo ha cercato di indagare sulla decisione della figlia di Sgarbi, ma Evelina Sgarbi ha deciso di rispondere con un “no comment” su suggerimento del suo manager di moda. “Non voglio e non posso commentare la mia scelta perché il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica”, ha detto la figlia del critico d’arte.

