Eva Henger è stata vittima di un terribile incidente stradale insieme al marito in Ungheria. Ricoverata in un ospedale ungherese insieme al compagno Massimiliano Caroletti in seguito all’incidente, l’attrice ha raccontato di essere completamente fratturata. Le operazioni per rimetterla in sesto sono complesse e richiederanno tempo. Nel frattempo ha rischiato una grave infezione che l’ha costretta alla sala operatoria.

Il racconto del tragico incidente nel quale hanno perso la vita una coppia di anziani, morti sul colpo, è straziante. “La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano era come morto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Eva Henger è rimasta vigile ad assistere al traumatico momento dopo l’impatto. “Ogni persona reagisce diversamente al trauma: io non riuscivo a svenire nonostante le gravi ferite, lui invece ha perso coscienza quasi subito”. Caroletti ha confermato: “Per 12 minuti non ero cosciente, ho realmente visto una luce intensa”.





Nelle ultime ore Eva Henger ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo per parlare del grave incidente stradale in cui è stata coinvolta. La prima domanda ha riguardato le condizioni di salute e l’attrice si è limitata a dire che purtroppo la sua situazione è abbastanza complessa: “Il mio quadro clinico è più complesso di quanto pareva all’inizio…”. Poi Eva Henger ha elencato tutte le fratture che ha avuto dopo l’impatto spiegando che purtroppo tra qualche giorno dovrà anche operarsi al piede destro: “Questo è l’unico intervento che dovrò fare…”.

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto ad Eva Henger cosa le ha dato maggiormente forza per affrontare questo periodo assai complicato della sua vita. E l’attrice ha subito detto che oltre all’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari, ha trovato grande conforto nella fede: “Io e mio marito siamo sempre stati cattolici e, quando possiamo, andiamo a messa la domenica anche in Ungheria…”.

Infine il discorso è virato verso la figlia di Eva Henger, Mercedesz, che è una naufraga all’Isola dei Famosi. Nell’intervista è stato fatto presente all’attrice che la ragazza è stata travolta dalle polemiche perchéha deciso di partecipare al reality nonostante l’incidente della mamma. E la donna ha subito rivelato di credere che la figlia abbia assolutamente preso la decisione più giusta, anche perché mai avrebbe voluto vederla piangere al capezzale del suo letto: “Se non fosse partita per me mi sarei sentita in colpa e starei pure peggio…”.

