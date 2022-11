Dichiarazioni clamorose di Eva Grimaldi, che ha rivelato di aver avuto una relazione con un attore molto famoso. Ovviamente questa rivelazione non poteva che arrivare nel corso della sua intervista a Belve, la trasmissione condotta dalla determinata conduttrice tv Francesca Fagnani, che difficilmente non riesce nel suo intento. Le sue domande sono sempre molto dirette e cerca di tirare fuori dai suoi ospiti tutto ciò che è personale. E ce l’ha fatta anche con l’attrice italiana, la quale dopo le iniziali remore ha deciso di parlare e di confessare tutto.

Eva Grimaldi ha detto di aver avuto una relazione con questo attore davanti a tanti italiani, che erano davanti al piccolo schermo in quei frangenti. Ma la Fagnani è stata in grado anche di sapere qualcosa di molto privato anche da un’altra ospite, l’insegnante di Amici Alessandra Celentano: “Sono casta da 13 anni. Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile. Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”.

Eva Grimaldi, relazione con Roberto Benigni: la confessione a Belve

Dunque, l’attrice ha smesso di rimanere in silenzio e ha confidato tutti i dettagli su una sua vecchia love story. Eva Grimaldi ha avuto una relazione con un attore molto conosciuto, che è felicemente sposato da tantissimi anni. Innanzitutto Eva ha ammesso: “Sì, l’ho amato molto”. Poi Francesca Fagnani le ha domandato: “Anche lui lo era?”. E la risposta è stata: “Penso di sì”. Successivamente le è anche stato chiesto quanto fosse durato questo rapporto: non si è sbilanciata tanto, ma allo stesso tempo ha confermato di non essere stata una cosa fugace.

Non è stato possibile scoprire quando è cominciato questo rapporto amoroso, ma Eva Grimaldi ha aggiunto: “Non è durata una notte”. Quindi, non si è trattato di una nottata di passione che è poi terminata lì una volta trascorsa. A quanto pare c’è stata una storia amorosa con Roberto Benigni, prima che lui si sposasse poi con Nicoletta Braschi. Ancora una volta la Fagnani è riuscita a scovare qualcosa in più e ha lasciato di stucco tantissime persone, che hanno ascoltato con grande attenzione e curiosità quel racconto intimo fatto dall’attrice italiana.

Roberto Benigni si è unito in matrimonio con Nicoletta Braschi nel 1991. Lei era stata conosciuta durante le riprese del film Il Piccolo Diavolo del 1988. I due non hanno mai avuto figli. Ma ora è sbucata dunque questa sua vecchia conoscenza amorosa con Eva Grimaldi e chissà se lui aggiungerà qualche dettaglio.