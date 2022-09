Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, i titoli di coda sull’ex coppia dei sogni di Uomini e Donne non scesi nella maniera peggiore. Che la coppia fosse in crisi era stato reso noto dai diretti interessati nei mesi scorsi. A prendere la parola era stato il dj 35enne. “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”, spiegava.



Poi era arrivato l’annuncio della rottura e tutto sembrava destinato a passare. Poi nelle ore scorse il colpo di scena con il duro botto e risposta su Instagram. La prima a intervenire è stata Francesca. “Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana a dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, dove hanno diagnostica un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia”.





UeD, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: volano accuse



“È un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo”. (Leggi anche “È finita”. Terremoto a UeD, dopo 9 anni e due figli la storica coppia si è detta addio)



Durissima la risposta di Eugenio. “Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolina”.



E conclude: “La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio”.

