Isola dei Famosi 2024, siamo quasi alla fine. Anche questa edizione del reality show ambientato in Honduras sta per volgere al termine. Giovedì 29 maggio è infatti andata in onda la dodicesima puntata, che è stata anche la terzultima mentre la semifinale è in programma domenica 2 giugno. Sono due i naufraghi che hanno già detto addio al sogno di vincere la trasmissione condotta da Vladimir Luxuria.

Giovedì sera è infatti scattata la doppia eliminazione, oltre alla sfida per il primo finalista, che come prevedevano molti è Edoardo Stoppa. Fuori due donne, la new entry Linda Morselli e la veterana Khady Gueye. Ma ovviamente durante la serata non sono mancate le nomination e questa volta, in vista della fine, sono state più sentite che mai.

Leggi anche: “Mi dispiace, ma su Artur dovete sapere”. Isola dei Famosi, l’insospettabile Aras lo annuncia





Isola dei Famosi, “esce pure lei”

Prima di dare il via, Vladimir Luxuria ha ricordato che tutti potevano essere nominati ad eccezione di Stoppa e Matilde Brandi, ovvero i due aspiranti finalisti. Alla fine sono finiti a rischio eliminazione Samuel Peron, Karina Sapsai e Artur Dainese.

Se i primi due naufraghi sono stati votati dal gruppo, il modello ucraino è stato mandato al televoto dal leader e primo finalista di questa edizione, Edoardo Stoppa. Ma chi di loro seguirà le ultime eliminate, ossia Linda e Khady, e rinuncerà alla possibilità di vittoria?

Televoto importantissimo per la semifinale: chi vuoi salvare tra Artur, Karina e Samuel?#Isola pic.twitter.com/lWMcITqAEZ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

Stando all’andamento dei sondaggi online Artur Dainese può stare tranquillo, visto che è primo ovunque con delle ottime percentuali. Dovrebbe salvarsi anche l’ex protagonista di Ballando con le Stelle, mentre l’ultima arrivata quasi sicuramente sarà eliminata. A quanto pare, dunque, sarà Karina quindi la naufraga penalizzata domenica.