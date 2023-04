Aurora Ramazzotti, la sorpesa al concerto del padre ”è troppo trash”. Così la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha commentato la sorpresa fatta dal alcuni fan al cantante, diventato nonno per la prima volta pochi giorni fa. Ma andiamo con ordine. La figlia dell’artista è impegnato nel tour “Battito Infinito World Tour” e ha avuto una sorpresa dai suoi fan e ovviamente era riservata anche alla figlia Aurora.

Gli occhi sono tutti puntato sul figlio Cesare e sul motivo di questo nome particolare. Si era vociferato con forza nell’ultimo periodo che si sarebbe chiamato Niccolò, invece poi è stato smentito con la foto pubblicata da Aurora e Goffredo.

Leggi anche: “Perché il figlio lo hanno chiamato Cesare”. Aurora Ramazzotti, il motivo della scelta del nome





Eros Ramazzotti, tutti pazzi per il twerk del neo nonno

Cesare è un riferimento storico a Roma, città in cui il fidanzato di Aurora Ramazzotti è cresciuto. Poi ci sarebbe il desiderio della coppia di vedere il figlio diventare qualcuno di importante nella sua vita futura. Cme secondo nome la coppia ha scelto Augusto, anche questo un riferimento alla storia della capitale. Un vero orogoglio per i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Un video condiviso da un utente su TikTok mostra il cantautore durante un suo concerto in cui si lancia anche in un twerk. “Tua madre ti trascina al concerto di Eros ed è tutto così trash”, si legge a corredo del video che ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni. “Adesso capite perché lo amo così tanto?”, si legge sui socia.

“C’ero anche io in questo concerto, è stato fenomale”, “l concerto di Eros Ramazzotti è uno dei ricordi più belli che ho soprattutto perché l’ho vissuto con la mia mamma”, si legge ancora sui social. Il neo nonno si è lanciato in un twerk e ha ‘sconvolto, se così si può dire, i suoi fan che si sono lanciati in commenti esilaranti sui social.