Situazione tesissima al Grande Fratello. Non basta solamente l’ansia legata alle condizioni di salute di Garibaldi, uscito nuovamente per un altro malore, adesso è Greta al centro dell’attenzione. A parlare è stata la mamma della gieffina, la quale ha deciso di girare un video per protestare vivacemente contro gli autori del reality, che devono per lei mobilitarsi al più presto.

Infatti, nella casa del Grande Fratello ci sono stati attacchi durissimi nei confronti di Greta soprattutto da una concorrente. La madre dell’ex tentatrice di Temptation Island ha sentito tutto e ha voluto denunciare pubblicamente questa vicenda. E ha invocato il pugno duro della produzione affinché la ragazza possa essere supportata in questa fase difficile.

Grande Fratello, Greta attaccata dalla gieffina: interviene la madre

La madre della concorrente del Grande Fratello è stanca di veder soffrire sua figlia Greta, quindi ha chiesto che vengano assunte delle drastiche decisioni per aiutare la giovane. Prima ha fatto il nome di Beatrice, che spesso e volentieri ha litigato con la Rossetti, poi ha tirato fuori un altro nome e cognome della gieffina che le starebbe rendendo la vita difficile.

La signora Marcella Bonifacio ha attaccato la nuova concorrente Simona Tagli: “GF devi prendere provvedimenti. Prima c’era Beatrice, adesso c’è Simona Tagli che si permette di venire a giudicare mia figlia. Ma questa chi è? Fatemi capire. Da dove è uscita? Andasse a tagliare i capelli invece di entrare al GF. Tu vieni a giudicare mia figlia? Fatemi entrare in casa per 10 minuti, le sistemo io. Non permetto che si parli così di mia figlia. Una ragazza di 25 anni e due vecchie si permettono di parlare. Fatemi entrare o fate uscire mia figlia“.

Quindi, ha chiesto ad Alfonso e al GF in generale di poter entrare nella casa per affrontare direttamente Beatrice e Simona. Non sappiamo se le sarà concessa questa opportunità o meno.