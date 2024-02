C’è un’attesa spasmodica da parte del pubblico del Grande Fratello per l’ingresso di Mirko, che finalmente potrà incontrare nuovamente Perla in occasione della puntata in diretta del 14 febbraio. Come regalo di San Valentino Alfonso Signorini ha deciso di regalare a Brunetti qualche giorno nella casa, in qualità di ospite, per cercare di arrivare ad una svolta con l’ex fidanzata.

Le prime parole ufficiali fuori dal Grande Fratello di Mirko sono arrivate nelle scorse ore. Infatti, ha deciso di sottoporsi a delle domande fatte dai suoi fan di Instagram e ovviamente il tema Perla è stato centrale. Per completezza di informazioni si è soffermato anche sulla recente eliminazione di Vittorio e su che tipo di rapporto abbia oggi con Greta Rossetti.

Grande Fratello, Mirko nella casa per Perla: “Cosa farò con lei”

Innanzitutto, la prima considerazione dell’ex concorrente del Grande Fratello è stata proprio sulla sua gioia di ritornare nel reality show. Mirko, prima di parlare apertamente di Perla, ha infatti esclamato: “Sono veramente molto felice, anche un po’ emozionato perché è anche una mia piccola vittoria. Avevo lasciato la casa con delle sensazioni che non mi appartengono, ora rientro come ospite con una consapevolezza e leggerezza diversa, che è quella che voglio trasmettere agli altri perché ne hanno bisogno. Farò di tutto per far vivere le cose in maniera più serena, ci proverò”.

A domanda specifica su cosa accadrà con Perla, Mirko è stato molto chiaro nelle sue intenzioni: “Con Perla adesso è l’unico modo che abbiamo per affrontare la situazione senza l’ansia dei tempi televisivi. Le sofferenze sono tante e le paure sono tantissime e non le ha solo lei. Nei mesi sono cambiate molte cose e tante altre cambiano giorno per giorno. Cosa farò con lei? Di sicuro parleremo, sono felice di avere questa opportunità. Io e lei dobbiamo capire cosa fare e dobbiamo affrontare la situazione con tatto e maturità. L’uno davanti all’altra capiremo le emozioni che abbiamo dentro. Io ho delle risposte per lei, spero lei ne abbia alle mie domande“.

Infine, chiosa su Vittorio e Greta: “Sono dispiaciuto per l’uscita di Vittorio. Lui è un ragazzo d’oro e non si meritava di uscire. Per me era uno dei possibili finalisti. Con Greta? Massimo rispetto, non abbiamo più rabbia e rancore. Ci siamo voluti bene e ce ne vogliamo ancora. Credo che tra me e lei ci sarà un normale rapporto di amicizia“. Vedremo invece come reagirà Perla nel momento in cui lo vedrà entrare dalla porta rossa.