Possibile nuovo colpo di scena al Grande Fratello. Una ragazza sta per entrare nella casa più spiata d’Italia, mentre un concorrente attualmente protagonista nel reality dovrebbe andare altrove. Una decisione che sarebbe stata presa dalla produzione, sicuramente di comune accordo con Alfonso Signorini, che potrebbe essere annunciata già la prossima settimana.

C’è ancora voglia di scossoni al Grande Fratello e questo è certamente uno dei più inaspettati, visto che comunque manca circa un mese alla fine del programma. Un concorrente potrebbe andare ad affrontare un’altra avventura e dovrebbe salutare i coinquilini. Anche se pare in maniera temporanea.

Leggi anche: “Ma non dirmi che tu…”. Javier gela il Grande Fratello, dentro e fuori: il sospetto su Helena





Grande Fratello, arriva una concorrente e se ne va un altro: cosa hanno deciso

Non stiamo parlando di un’eliminazione decretata dal Grande Fratello, infatti dovrebbe esserci uno scambio di concorrenti tra due reality. Questa l’anticipazione di GF Vip News: “Scambio di concorrenti tra il Grande Fratello e il Big Brother Albania? Prossimamente un concorrente del Big Brother Albania potrebbe venire in Italia e un nostro concorrente potrebbe andare in Albania”.

Successivamente l’influencer Deianira Marzano ha riportato altri dettagli, grazie ad una segnalazione di un suo follower: “Entra una ragazza che si chiama Loredana, lo ha annunciato il presentatore albanese”. Ignoto invece il nome del concorrente del GF che andrebbe nel reality albanese in modo temporaneo.

Possibile che Signorini possa fare chiarezza nella puntata di lunedì 24 febbraio, ma al momento non sappiamo dirvi se questo presunto scambio avverrà con un concorrente di sesso maschile o femminile.