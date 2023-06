Novità importante per Enrico Papi, che potremmo vederlo in un nuovo programma. Anzi, ci sarebbe una doppia novità per l’opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il popolare presentatore è pronto a fiondarsi in un’importante avventura nel piccolo schermo e ora c’è già chi sta sognando ad occhi aperti. Parliamo ovviamente dei suoi ammiratori, che non vedono l’ora di apprezzarlo anche nei prossimi mesi nel piccolo schermo.

Enrico Papi sarebbe stato scelto per un nuovo programma, dove prenderebbe il posto di una famosa collega, che non sarà riconfermata. Ci ha pensato il sito Dagospia a fornire dettagli molto interessanti sul futuro dell’uomo, che sta per tornare ad essere un grande protagonista di Mediaset. L’Isola dei Famosi è stato un ottimo nuovo trampolino di lancio per permettergli di avere delle trasmissioni tutte sue.

Enrico Papi verso un nuovo programma: “Sostituirà una famosa collega”

Dagospia, dopo aver annunciato che Enrico Papi condurrà un nuovo programma al posto di un’altra conduttrice di rilievo di Mediaset, ha anche aggiunto: “Stando alle nostre fonti questo non sarebbe il suo unico progetto, si starebbe lavorando anche a un nuovo game show con squadre vip destinato a Italia 1″. E questa trasmissione dovrebbe avere inizio nei primi mesi del 2024. Ma vediamo qual è l’altro programma che potrebbe presentare.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Papi potrebbe essere anche il padrone di casa de La pupa e il secchione in sostituzione di Barbara D’Urso, la quale dovrebbe proseguire nella conduzione di Pomeriggio Cinque ma non sarà messa al timone del reality di Italia 1. Non resta che aspettare gli annunci ufficiali sui palinsesti del Biscione per capire se sarà davvero l’opinionista dell’Isola 2023 a rubare il posto a Carmelita.

Non sono pervenute reazioni né da parte di Enrico Papi né da quella di Barbara D’Urso, ma una cosa è sicura: La pupa e il secchione avrà un nuovo conduttore e lui sembra proprio essere quello più vicino a firmare il contratto.