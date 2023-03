Enrico Papi su tutte le furie, il duro sfogo. Fan senza parole, abituati a vedere il conduttore televisivo sempre pronto a dispensare battute ironiche e sorrisi, ma non questa volta alla luce dei fatti che lo avrebbero decisamente esasperato. Purtroppo ciò che è accaduto a Papi sembra essere il duro prezzo da pagare per la notorietà. Ma il conduttore non ci sta e lo dice apertamente.

Il duro sfogo di Enrico Papi, fan senza parole. Ma cosa è successo nelle ultime ore al punto da spingere il conduttore a reagire apertamente? Di recente pare che Papi sia stato vittima di fake news che nulla avrebbero a che fare con la carriera televisiva della vittima, bensì con qualcosa che riguarderebbe da vicino la sua vita.

Il duro sfogo di Enrico Papi, fan senza parole: “Avete rotto i co***ni!”

Ebbene si, il termine non è usato a caso perché pare che si sia diffusa la grave notizia del decesso di Enrico Papi, notizia appunto per nulla vera davanti alla quale per il conduttore è stato impossibile contenere la furia. Del tutto inaccettabile come fatto, la scoperta di titoli ‘clickbait‘ ovvero ‘acchiappa visualizzazioni‘ ha mandato su tutte le furie il vip: “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare”, si legge in uno di questi portali.

Nello specifico, la notizia faceva riferimento non tanto alla scomparsa del conduttore ma alla chiusura di una trasmissione avvenuta prima del previsto: una notizia che il lettore avrebbe appreso solo una volta aperto l’articolo. Il titolo, però, faceva pensare a ben altro ed Enrico Papi si è dunque lasciato andare a un duro sfogo attraverso il profilo Twitter: “AVETE ROTTO I CO****NI! Non avete altro da scrivere?! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie)”.

AVETE ROTTO I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie) — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) March 30, 2023

Limite superato, dunque, e pazienza esaurita: Papi ha aggiunto che non esclude di intraprendere vie legali di fronte all’increscioso accaduto. Una volta posto chiarezza sulla situazione, per i fan del conduttore che possono dunque tirare un sospiro di sollievo, resta un altro mistero da svelare, quello sul ritorno in tv del loro amato conduttore. Infatti Enrico Papi è reduce da un lungo periodo di pausa lavorativa, riprendendo la guida del timone del programma su Tv8 Guess My Age e Scherzi a parte nel 2021. Ma a risolvere l’arcano sono pronte alcune indiscrezioni sulla partecipazione di Papi nel ruolo di opinionista a L’isola dei famosi 2023, edizione che andrà in onda dal 17 aprile, oltre alla notizia che riguarderebbe da vicino la conduzione de La Pupa e il Secchione. Ma al momento si tratta, appunto, solo di ipotesi.