“Sono i nuovi opinionisti”. Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi spara i nomi-bomba

Nuovi opinionisti all’Isola dei Famosi 2023. Fervono i preparativi per l’inizio della nuova edizione del nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, nella sua prima apparizione televisiva dopo la separazione dal marito Francesco Totti. Tra i personaggi che dovrebbero partecipare ci sarebbero Dayane Mello e a ex naufraga Loredana Lecciso in coppia con la figlia Jasmine Carrisi.

Coppia mamma e figlio anche per Samantha De Grenet e Brando e l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo insieme al figlio Samuele. In questi giorni si è parlato anche di due speaker dello Zoo di 105 Marco Mazzoli e Paolo Noise. No sono mancati i nomi dei personaggi provenienti da Uomini e Donne e, direttamente dalla settima edizione del Grande Fratello Vip l’attrice Gegia insieme al fidanzato Mehmet.

Opinionisti Isola dei Famosi 2023: Enrico Papi e Vladimir Luxuria

L’Isola dei Famosi 2023 tornerà in onda dal 10 aprile, dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, e durerà circa 10 puntate, con la serata finale che dovrebbe arrivare intorno al 12 di giugno. In queste ore si è parlato anche dell’inviato che volerà in Honduras per commentare e seguire le vicende dei naufraghi. Paolo Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, ma qualcuno ha tirato fuori il nome di Can Yaman. Veniamo agli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023.

Gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023 saranno due. Come riporta il sito TVBlog, Vladimir Luxuria è stata confermata anche quest’anno, mentre Nicola Savino sarà sostituito. Nella squadra di Ilary Blasi entrerà Enrico Papi. Classe 1965, il conduttore televisivo e autore televisivo italiano farà coppia con la Luxuria per commentare le vicende dei naufraghi.

“Nuovo opinionista dell’Isola dei famosi 2023 sarà Enrico Papi che abbiamo visto recentemente proprio su Canale 5 in Scherzi a parte e nel meno fortunato Big Show. Enrico Papi dunque prenderà il posto di Nicola Savino come opinionista della prossima edizione dell’ Isola dei famosi, al suo fianco sarebbe stata confermata Vladimir Luxuria“, si legge su TVBlog.