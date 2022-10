Enrico Papi, la decisione Mediaset dopo il flop di Scherzi a Parte. Non ha riscosso il successo atteso lo storico programma di Canale 5 che domenica 16 ottobre è andato in onda con l’ultima puntata. L’edizione condotta dal popolare showman non è stata premiata dai telespettatori. E questo nonostante i nomi dei vipponi che sono stati vittime degli scherzi architettati dallo staff.

Una situazione ben diversa rispetto alla passata edizione, basti pensare che all’esordio Enrico Papi aveva vinto la gara dell’auditel con picchi del 27.4% di share e di 4.200.000 di telespettatori. Se invece guardiamo agli ascolti di domenica scorsa Scherzi a parte ha totalizzato solo l’11,4% di share, superato sia da Mina Settembre (25,5%) sia da Che tempo che fa (12,2%). Numeri che hanno spinto Mediaset a prendere una decisione nei confronti del conduttore.

Scherzi a parte flop, la decisione di Mediaset

Il giornalista Alberto Dandolo fa sapere sulle pagine del magazine Oggi che i vertici dell’azienda di Cologno Monzese hanno deciso di mettere in stand by Enrico Papi: “I vertici del Biscione hanno deciso di mettere in stand by lo showman in attesa in individuare e vagliare più innovativi progetti da sottoporre alla sua attenzione…”.

Insomma a quanto pare il ritorno del conduttore non è riuscito a tenere alto l’interesse del pubblico nei confronti di un programma comunque non più nuovissimo: “Enrico Papi non ha portato ai risultati sperati”. E pensare che, come sottolinea ancora Alberto Dandolo il conduttore: “doveva essere uno dei cavalli vincenti della scuderia Mediaset in questa stagione”.

Del flop di Enrico Papi aveva parlato pure il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela con un tweet: “FLOP O QUASI: Diaco, Balivo, Isoardi, Cattelan, Papi, Pio e Amedeo, Can Yaman, Ferrari, Conticini, Zorzi, Mauro, Pardo, Guanciale…C’è un problema…”. Al tweet aveva risposto lo stesso Enrico Papi: “Giuseppe, sorridi, sei su Scherzi a Parte! O quasi!”. A sua volta il giornalista aveva ribattuto: “Ecco, vedi che se ti impegni fai ridere…”.

