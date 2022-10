Adriana Volpe vittima di Scherzi a parte. Doveva essere una cosa divertente e alla fine si è trasformata in un mezzo-dramma. La conduttrice è stata ‘fregata’ dagli autori del programma con la scusa di una festa in occasione dei 60 anni di Marco Durante, suo agente. Per prima cosa la Volpe è arrivata in albergo e proprio qui conosce Richard. Si tratta di un dipendente dell’albergo (in realtà un attore di Scherzi a Parte) che ammira moltissimo Adriana.

L’uomo è anche un poeta di dubbio talento e subito, nel mostrare la camera alla presentatrice, inizia a farle delle chiare avances. Poco dopo la vittima dello scherzo incontra l’amico Patrick Pugliese, gancio dello scherzo. I due si spostano in macchina verso l’evento e decide di accompagnarli proprio Richard. L’uomo, anche durante il tragitto, corteggia la Volpe, sempre più imbarazzata. Tutto d’un tratto chiede alla Volpe se fosse sposata.

Leggi anche: “Sei una serpe”. GF Vip 7, Adriana Volpe entra in studio ed è subito scontro con Sonia Bruganelli





Adriana Volpe vittima di Scherzi a parte

“Ero”, ha chiosato Adriana, confermando una volta di più che il suo matrimonio con Roberto Parli, imprenditore di origini svizzere, è giunto al capolinea. Una volta tornato in albergo, Richard si è messo un galante smoking, si è diretto nella camera di Adriana e si è infilato sotto la rete del letto.

Quando poi Adriana è tornata in hotel, si è messa a letto e a notte fonda il dipendente è uscito fuori e si è infilato sotto le coperte, assieme ad Adriana. La donna naturalmente si è svegliata iniziando ad urlare. A quel punto Richard ha iniziato a tirare fuori versi poetici. La conduttrice ha provato a fuggire dalla stanza che però è stata bloccata da fuori da un uomo in evidente sovrappeso vestito da lottatore di sumo. A

questo punto prima Adriana minaccia Richard: “Come ca…o sei entrato? Fermo là” e poco dopo si difende tirandogli un vaso di fiori. Al primo tentativo va ‘liscia’ ma il secondo vaso lo prende in pieno. Il volto di Richard aveva una brutta ferita e l’attore si è visto costretto a rivelarsi e interrompere lo scherzo. A quel punto Adriana ha detto: “Sono mortificata”. Una volta capito che si trattava di uno scherzo, la donna è stata più dispiaciuta che arrabbiata.

Leggi anche: “Perché non ho voluto Adriana”. Signorini brutale con la Volpe, il motivo del no al GF Vip7