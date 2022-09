“Perché non ho voluto Adriana”. Signorini brutale con la Volpe, il motivo del no al GF Vip7

Alfonso Signorini ha spiegato perché non ha più voluto Adriana Volpe. Hanno fatto scalpore le dichiarazioni della conduttrice che nella passata edizione del Grande Fratello Vip ha ricoperto il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Nel 2020 era stata una delle concorrenti favorite per la vittoria finale, ma poco prima della fine aveva dovuto lasciare per la morte del suocero per Covid.

Recentemente a FanPage ha rivelato: “Ora dico la mia. Quando ho saputo che non ero riconfermata? L’ho appreso a maggio”. Dopo il no come opinionista, però, Alfonso Signorini ha proposto un ruolo di concorrente ad Adriana Volpe: “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me”.





Adriana Volpe e “l’irrequietezza” alla base del suo addio al GF Vip

Insomma nonostante il passato non è finita bene tra Adriana Volpe e Alfonso Signorini. Qualche tempo fa anche Maurizio Costanzo disse la sua su questa situazione: “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”. Adesso è lo stesso conduttore a parlare e rivelare il motivo per cui ha preferito non contare nuovamente sulla collega come opinionista.

Nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini ha reso pubblico il motivo per cui non ha più voluto Adriana Volpe con sé al GF Vip. Il conduttore ha tirato in ballo le continue tensioni con Sonia Bruganelli: “Questa loro rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. Ed alla lunga mi infastidiva”.

Alfonso Signorini ha quindi spiegato che in questa nuova edizione vorrebbe avere al suo fianco persone che gli trasmettano leggerezza: “Tutto ciò è rappresentato bene da Orietta e dal suo mondo…”. Il conduttore ha quindi confermato che i nomi dei concorrenti saranno svelati solo nelle prime due puntate. Signorini ha inoltre affermato che non ci saranno coppie: “Parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality con una storia ed un background importante”.

“È stato indecente”. Adriana Volpe, pugnalata choc a Signorini. L’ex GF Vip vomita tutto