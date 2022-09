“Faccia a faccia con lei”. Adriana Volpe, tensione alle stelle con l’ex collega del GF Vip. L’indiscrezione corre veloce

Adriana Volpe, nuovo programma nuovo ruolo. Un’edizione quella del GF Vip che ha certamente messo l’opinionista faccia a faccia con momenti molto delicati affiancando Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. L’indiscrezione mira a fare restare tutti senza parole. Ecco cosa si intravede nel futuro di Adriana.

Adriana Volpe nel nuovo programma. L’ex opinionista GF Vip pare sia del tutto intenzionata a fare ritorno alla Rai nel corso del programma La Vita in Diretta, con alla guida del timone Alberto Matano. A rivelarlo, il portale di Davide Maggio. Ma l’indiscrezione non si ferma a questo.





Adriana Volpe nel nuovo programma Rai. L’indiscrezione

Si apprende sempre sul portale dell’esperto che Adriana Volpe potrebbe presto incontrare una ‘nemica’ storica, Rita Rusic: “Vi anticipiamo inoltre che un altro personaggio passato di recente nella Casa di Canale 5 (nel 2020) sarà ospite lunedì della trasmissione del pomeriggio di Rai 1, sempre al tavolo: Rita Rusic”. (Adriana Volpe, la confessione privatissima: “Una situazione delicata”).

“Insomma, continua ad esserci abbastanza GF Vip nel pop di VID, che nella passata stagione ha più volte ospitato Stefania Orlando, un’altra “rigenerata” proprio dal reality Mediaset”, si apprende ancora su Adriana Volpe.

E a proposito della Rusic, la stessa avrebbe rivelato a Le Belve: “Tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Una opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete […] Che devo dire, soltanto ‘Bruganelli forever!’. Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che scatole questa qui. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente”.

