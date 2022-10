Veronica Gentili vittima di Scherzi a Parte. Alla brava e bellissima giornalista è stato fatto credere, durante una cena, che un gattino stava per morire soffocato. Non si sa molto di lei, ma da quelle poche informazioni disponibili, sembra che la Gentili abbia due gatti e li ami molto. Ogni giovedì’ la giornalista è solita andare a pranzo presso il solito ristorante ed è proprio questo il teatro dello scherzo. Al tavolo di fianco a quello della conduttrice tv arriva una donna con una valigia.

Mentre sono a pranzo si sente miagolare un gattino al suo interno (non c’è niente dentro, solo un dispositivo che fa rumore e fa muovere la borsa). Dapprima calma, la Gentili chiede gentilmente di far uscire il piccolo animale da lì per il rischio soffocamento. Poco dopo Veronica Gentili perde la pazienza e comincia a riprendersela con la donna che dice di non avere colpe e di odiare i gatti perché allergica. A questo punto la giornalista fa chiamare i vigili del fuoco per far aprire la valigia forzatamente e solo a questo punto l’attrice comincia ad attaccare la gentili verbalmente.

Veronica Gentili vittima di Scherzi a Parte

“Ti faccio causa, Palombelli”, urla la donna schernendola. Dopo diverse offese personali Veronica Gentili perde la pazienza e si rivolge alla donna con “Tu sorella!”. Gli animi si scaldano e dice alla donna e al fratello che 150 euro della borsa verrano rimborsati da lei, a patto che le sia dato il gattino. I vigili del fuoco bucano con un trapano la valigia ‘colpendo’ il gattino (che non c’è, ricordiamo).

Girano la borsa e Veronica Gentili vede la telecamera. “Sei su scherzi a parte” urlano tutti. Risate. Poi la conduttrice guarda in camera e dice: “Sono una gatta, è ufficiale”. Tra l’altro prosegue a gonfie vele la nuova edizione di Scherzi a Parte. Ancora Enrico Papi al timone. Il noto programma TV va in onda in prima serata su Canale 5.

Nell’ultima edizione scherzi anche per Nicolas Vaporidis, Roberto Giacobbo, Carmen Russo, Walter Zenga e Adriana Volpe. Walter Zenga si è ritrovato in macchina lontano dai ladri. Anche Adriana Volpe è stata vittima di uno scherzo, perché si ritrova a letto con un uomo. Nicolas Vaporidis ha rischiato di invischiarsi in una rissa e Giacobbo si trova ad avere a che fare con dei disturbatori su un set fotografico.

