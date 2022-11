Il tormentone su Enrico Montesano, fatto fuori da Ballando con le stelle per aver indossato una maglietta della X Mas, si arricchisce di un nuovo capitolo: quello che riguarda un presunto video che – secondo l’Ansa – sarebbe in possesso della Rai in cui l’attore farebbe il gesto del saluto romano: “A quanto apprende l’ANSA da fonti di Viale Mazzini, all’inizio delle prove dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Enrico Montesano, riferendosi esplicitamente al simbolo e al motto riportati sulla sua maglietta, ha fatto il saluto romano. Il tutto è contenuto in registrazioni video in possesso della Rai”.

Si è subito schierata in difesa di Enrico Montesano la sua ballerina, Alessandra Tripoli, con cui ha gareggiato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che in questi giorni si è trincerata dietro il silenzio riguardo la questione. “Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto “This is me” dal musical The Greatest Showman e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su Youtube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia”, ha spiegato all’Ansa Alessandra Tripoli.

Enrico Montesano e il saluto romano, Dagospia: “Era consapevole”

Quindi ha preso la parola Enrico Montesano che si è sfogato parlando con l’agenzia Adn Kronos: Ha smentito il saluto romano dicendo “l’etichettà di nostalgico no, non la accetto. È offensivo, denigratorio, mi devono chiedere scusa per questo danno. Mi devono riabilitare. Sono loro che offendono me. Forse i motivi per farmi fuori erano altri. Diciamo che è stata una ‘maglietta di distrazione di massa’”.

Ora è il portale Dagospia a insistere sulla questione del saluto romano e del video di cui sarebbe in possesso la Rai. Va detto che il video non è stato diffuso. Dagospia, in un flash, a raccontare per sommi capi il contenuto dei video: “Flash – Durante le prove di ‘Ballando’, Enrico Montesano si è esibito per caso nel saluto fascista con indosso la maglietta della Decima Mas? Manco per il ca***: nella registrazione video in possesso della Rai si vede il comico che, davanti a uno specchio, fa una piroetta accompagnata dal braccio teso ed esclama: ‘Così si inca***no tutti!’ (Altro che complotto ‘per farmi fuori)”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino, “Se da una parte Monte-Insano era ben consapevole di voler far scandalo, dall’altra Caso-Milly Carlucci era ben felice del chiasso esploso intorno al suo programma, regolarmente battuto dalla De Filippi”.

Nel frattempo Enrico Montesano sulla sua pagina Facebook ha postato una foto per fare ironia sul caso che lo coinvolge da quasi una settimana. L’attore fa riferimento a una scena del film “I due carabinieri” del 1984: ha pubblicato una foto di sé stesso mentre ha il braccio alzato a causa di una ingessatura. Infine è probabile che tutte le polemiche su Enrico Montesano vengano trattate anche durante la diretta di Ballando con le stelle di sabato 19 novembre.