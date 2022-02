Emma Marrone è reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022. La cantante salentina è tornata al Festival e ha portato un brano intitolato “Ogni volta è così”. Il Festival non era nei suoi piani come ha confessato a SkyTg24: “Mi stavo preparando per girare un film da protagonista che ho girato praticamente dopo la finale di X Factor e ho finito praticamente l’altro ieri. Quando ho ricevuto l’invito da Amadeus non me la sono sentita di rifiutare, perché nella vita ogni cosa è un dono e anche se non era nei miei piani, io amo l’imprevedibilità. Ho trovato tanti artisti pronti a darmi una mano, tanti autori, così è stato facile”.

Non ha vinto il Festival, ma ha trionfato al Fantasanremo, il fantagioco al quale si sono prestati i cantanti. Emma ha vinto totalizzando 525 punti (alcuni ottenuti in maniera rocambolesca, come quello assegnatole per essere stata inseguita dai Carabinieri a Sanremo). Al secondo posto Dargen D’Amico con 395 punti, terzo gradino del podio per Tananai con 365 punti.

Nelle ultime ore Emma Marrone ha risposto al giornalista Davide Maggio che in una diretta social – mentre commentava i look dei vari cantanti – ha detto: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”. La cantante salentina è sempre molto sensibile al tema del body shaming tanto che nel 2019 aveva pubblicato il brano Io sono bella, nel quale la cantante parlava dell’accettazione di sé.





“Buongiorno a tutti dal Medioevo, col body shaming con un linguaggio politically correct che non so se è più imbarazzante o noioso – ha tuonato Emma Marrone -. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, quelle giovanissime. Evitate di ascoltare ragionamenti del genere, il vostro corpo perfetto così com’è e dovete amarlo, rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare. (…) mostratele queste gambe importanti (…) è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e di rispetto per le donne”.

“Le persone dimenticano che le parole hanno un peso specifico e un peso importante (…) le persone non si rendono conto che magari c’è qualcuno che legge ed è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine. Tutto questo è stato molto imbarazzante, lo devo dire”, ha concluso Emma Marrone. In tanti sui social si sono complimentati con la cantante salentina per le parole che ha utilizzato. Al momento non sono arrivate le scuse pubbliche da parte di Davide Maggio.