Maturità anche per Emma, la figlia del conduttore tv tanto amato dal pubblico quanto riservato del suo privato. Ma per questo importante traguardo raggiunto dalla ragazza, ha deciso di fare uno strappo alla regola e dedicarle un messaggio pieno di orgoglio e di emozione. E anche una foto. Gli esami di maturità, si sa, sono uno spartiacque importante per un adolescente, forse il primo, vero passaggio verso l’età adulta. Non a caso difficilmente si dimenticano, anche da grandi. E come non celebrare, allora, uno dei giorni più importanti della vita della figlia?

“I professori lì davanti a te, il tumulto nello stomaco e nella testa, l’esame che non dimenticherai mai – scrive il popolare volto di Rai1 – Poi hai detto “Adesso scendo giù… voglio respirare”. Dentro hai cose bellissime e quando ti ascolto sento speranza. Andrai dove ti porterà questo istinto vitale potente eppure intriso di fragilità che hai e che riuscirai ad amare proprio perché sono la terra di confine tra te e quello che sta crescendo in te…”.

Il volto di Rai1 mostra la figlia Emma dopo gli esami di Maturità

Emma è la figlia di Marco Liorni e anche se non può conoscere di persona tutti i fan e gli amici vip del suo famoso papà sarà stata felice del tanto affetto ricevuto sotto al post a lei dedicato. A congratularsi per la fine del suo ciclo scolastico una marea di persone, note e non.

Da Elena Santarelli a Sandra Milo passando per il team di Reazione a Catena: Emma ‘matura’, immortalala sorridente in una rarissima foto con un bel mazzo di fiori in mano, conquista tutti. Non è l’unica figlia di Marco Liorni, che è sposato dal 2014 con Giovanna Astolfi. I due si sono conosciuti in radio e da quel momento non si sono più lasciati.

“Ho lavorato lì solo per un mese, ma poi un giorno, mentre passavo sotto gli uffici, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Raramente l’ho vista arrabbiata” ha confidato il conduttore a Nuovo. E dall’amore per la giornalista specializzata nel settore medicina e salute sono nate Emma e Viola. C’è anche Niccolò, che è nato da una precedente relazione.