Caos tra i fan di Reazione a catena dopo la decisione. Continua, o così sembra, il terremoto Rai che ha travolto la rete già da qualche settimana. Nelle ultime ore il sito TvBlog ha messo in circolo un’indiscrezione che tirerebbe in ballo Marco Liorni, che ha da poco ripreso le redini del programma in onda su Rai 1. Stando a quanto riferito sul sito, Reazione a catena potrebbe andare incontro a un ulteriore allungamento, mese di dicembre incluso, per poi cedere il posto a L’Eredità con alla guida del timone Pino Insegno. Ma il programma finisce ugualmente nel vortice delle polemiche.

Reazione a catena nel vortice delle polemiche, i fan non ci stanno. L’indiscrezione diffusa negli scorsi giorni avrebbe visto il game show di Marco Lioni andare incontro a una sorta di ‘promozione’ alla luce degli ascolti tv sempre molto meritevoli. Infatti stando alle indiscrezioni lanciate sul sito TvBlog, Reazione a catena potrebbe aver conquistato un traguardo, quello della messa in onda in un paio di prime serate in autunno. Sarebbero dunque due gli appuntamenti con il programma previsti per due sabato sera, ovvero il 30 settembre e il 7 ottobre.

Leggi anche: “Finisce qui”. Addio alla Rai, il conduttore saluta per sempre il pubblico





Reazione a catena nel vortice delle polemiche, i fan non ci stanno: “Autori cattivelli…”

In tutto questo, inoltre, si sta avvicinando una data molto attesa per il pubblico di telespettatori italiani, quella del 7 luglio, ovvero quando verrà confermato il nuovo palinsesto televisivo della Rai, in seguito ai profondi cambiamenti che hanno segnato negli ultimi tempi la rete. E allora cosa starebbe turbando i fan della trasmissione? A non essere passata inosservata, la puntata di Reazione a catena andata in onda il 29 giugno che ha visto protagonisti indiscussi Edoardo, Lorenzo e Riccardo, ovvero i “Gessetti”. I tre hanno visto scendere il premio da 99mila euro a 6.188 euro e questo è accaduto per le risposte date non corrette. Davanti a questo, il pubblico di fan non si è trattenuto. Ed è qui che è scoppiata la polemica.

Per chi si fosse perso la puntata, i tre avrebbero dovuto indovinare la parola con iniziale “B” tra “Imboccare” e “Ciuccio”. Per i concorrenti la scelta è caduta su “Bambino”, ma attenzione: la risposta corretta era “Bebè”. Poi tra “Ciuccio” e “Bue” la parola cercata con iniziale “A”, ha condotto i tre a fornire il proprio responso ovvero “Asino”. Per la seconda volta però la soluzione non corretta si è avvicinata moltissimo alla parola risolutiva, quella di “Asinello”.

Ed è qui che i fan non hanno potuto che riversare su Twitter i commenti del caso. “Non è giusto, le risposte sono esatte anche se non perfettamente combacianti con quelle proposte dagli autori”, ha commentato un utente indispettito, incalzato da un’altra osservazione mossa: “Autori cattivelli, questo è un tranello per farli perdere”. Insomma, questa volta per il pubblico a casa qualcosa nel corso della puntata di Reazione a catena non è quadrato per nulla. Cosa accadrà è ancora tutto da vedere.