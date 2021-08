Nemmeno il tempo di festeggiare i risultati eccezionali ottenuti con ‘Battiti Live’ che Elisabetta Gregoraci è costretta a ricevere una brutta notizia sul suo futuro. Sembrava tutto fatto per una grande novità, che il pubblico aspettava con trepidazione. Invece è praticamente tutto saltato e a quanto pare ad incidere sarebbe stato proprio un atteggiamento netto assunto dall’ex gieffina, la quale non ha voluto fare nessun passo indietro indispettendo coloro che le avrebbero permesso di darle questa possibilità.

Eppure solo alcuni giorni fa i fan avevano festeggiato perché lei sarà la nuova valletta del programma ‘Scherzi a parte’, che sarà presentato da Enrico Papi. Ci sono già state le registrazioni e si partirà ufficialmente su Canale 5 a partire dal 19 settembre. Insieme a lei ci saranno anche altre donne bellissime e bravissime: Antonella Fiordelisi, Carolina Stramare, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Ma ora è giunta questa indiscrezione decisamente negativa, che spegne i suoi importanti sogni.

Elisabetta Gregoraci era davvero ad un passo per ottenere un nuovo ruolo di conduttrice televisiva, sempre a Mediaset. I dettagli erano usciti fuori alcuni giorni fa e si aspettavano ormai le firme prima dell’annuncio ufficiale, invece c’è stato un imprevisto che ha stravolto tutto. E sono adesso stati rivelati anche i motivi che hanno condotto a questo dietrofront del ‘Biscione’. La showgirl originaria della Calabria non sarà quindi al timone di questa trasmissione, che era attesissima dai suoi ammiratori.





A partire dall’autunno su Italia 1 Elisabetta Gregoraci avrebbe dovuto condurre ‘Honolulu’, un programma comico. Ma le trattative per arrivare all’accordo finale sono definitivamente saltate, stando al settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti. La richiesta sul cachet sarebbe stata ritenuta spropositata dai vertici Mediaset, che non hanno potuto acconsentire alla concessione di questa somma di denaro elevata. Quindi, lo show dovrebbe essere confermato ma al timone ci sarà un altro collega o un’altra collega.

In passato Elisabetta Gregoraci si è ritrovata costretta a rispondere a un commento social in cui veniva accusata di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli. Questo: “È diventata l’amante di Pierpaolo, che schifo… Almeno fallo lasciare… Ti sei presa un treno per andare da lui, ma di che problemi soffri?? È fidanzato, sei una mamma, ci sono persone che ti vedono e hanno fatto, ma che schifo è questo?”.