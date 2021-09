Elisabetta Gregoraci è stata tra gli ospiti della Milano Fashion Week e ovviamente non ha mancato di rendere partecipi dell’evento anche i suoi fan. A cui, sorpresa delle sorprese, ha regalato anche un “video choc”. Tra le ultime Storie, udite udite, avevamo visto Eli con Giulia Salemi. Le due hanno quindi ufficialmente fatto pace e si sono fatte vedere felici e sorridenti fianco a fianco alla sfilata di Genny. “Video choc”, ha anticipato l’ex moglie di Flavio Briatore per poi inquadrare la sua vicina di posto nelle sue Instagram Stories.



La clip è stata rapidamente ricondivisa sui social da Giulia Salemi: “LOL”, ha ironizzato l’influencer persiana. Nessun commento da Pierpaolo Pretelli, che però sarà di certo felice di vedere finalmente chiusa la querelle iniziata al GF Vip. GF Vip che è stato l’autentico trampolino di lancio di Elisabetta Gregoraci i cui follower sono aumenti a dismisura dopo l’ingresso nella casa più chiacchierata d’Italia. Un successo che ora potrebbe portarla in Rai.

Elisabetta Gregoraci, un 2021 da incorniciare



Secondo quanto si apprende infatti potrebbe presto arrivare a una conduzione in prima serata con un nuovo programma chiamato Double song. Lo show in questione si chiamerà Double Song. Questo nuovo programma che sarà affidato a Pino Insegno sulla seconda rete non andrà in onda però in autunno come riferito dai media nelle ultime ore.







“TvBlog ha avuto modo di appurare che la sua messa in onda sarà nei primi mesi del 2022, probabilmente da febbraio dopo il Festival di Sanremo. Abbiamo poi potuto captare che insieme a Pino Insegno ci potrebbe essere Elisabetta Gregoraci e non solo, con loro due anche Gabriele Cirilli e Valeria Graci, ma per tutti e tre trattative in corso, quindi niente ancora di ufficiale”. Si legge sul sito.





Insomma un team di tutto rispetto per questo nuovo varietà che occuperà il prime time della Rete 2 dal prossimo mese di febbraio e per Elisabetta Gregoraci un nuovo trampolino di lancio verso nuovi successi. Una cosa è certa, per lei sarà comunque un anno da ricordare.