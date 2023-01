Elisabetta Gregoraci, grande novità in arrivo. Per l’ex moglie di Flavio Briatore è un momento davvero magico. Già un paio di mesi fa la showgirl di Soverato si mostrava in forma strepitosa con un completo intimo che ha fatto impazzire i numerosi fan. Ma è soprattutto la sua vita sentimentale ad essere tornata stabilmente su alti livelli. La storia d’amore con Giulio Fratini, infatti, prosegue e i due sembrano davvero voler fare sul serio.

Dopo le prime paparazzate sono arrivate altre conferme. Elisabetta Gregoraci e il ricco imprenditore di buona famiglia, 12 anni in meno, si stanno frequentando. Per chi non lo sapesse il papà di lui è Sandro Fratini che gli ha lasciato un’eredità consistente con il brand Rifle famoso a livello internazionale. Su Chi questa estate leggevamo “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”.

Elisabetta Gregoraci pronta a tornare in televisione

Per Elisabetta Gregoraci non arrivano gioie solo dal punto di vista sentiementale. Anche sotto il profilo professionale, infatti, ci sono grandi novità per la conduttrice calabrese. Dopo essere stata protagonista al Grande Fratello Vip l’ex modella è stata ingaggiata per un nuovo programma legato ad un famoso brand e che andrà in onda su La 7. Almeno secondo quanto riporta Dagospia.

Non ci sono al momento altri dettagli su questo nuovo progetto che vede Elisabetta Gregoraci nei panni di conduttrice di un nuovo show. Già qualche settimana fa la showgirl annunciava importanti novità ai suoi fan tramite Instagram. Pochi giorni fa un nuovo post in cui Eli scrive: “Sul set per un progetto speciale. Non vedo l’ora di condividerlo con voi. Vi aggiorno al più presto”. Dunque tra poco si potrà sapere qualcosa di più su questa entusiasmante nuova esperienza.

Negli ultimi tempi, comunque, Elisabetta Gregoraci non è certo rimasta con le mani in mano. La scorsa estate, ad esempio, ha condotto come di consueto la kermesse musicale “Battiti”, poi la serata “Nudi per la vita” su Rai 2. Non sono mancati poi le attività per sponsorizzazioni sui social e campagne pubbliticitarie. Non bastasse di recente per la showgirl di Catanzaro è arrivato pure il riconoscimento di donna più sensuale d’Italia. Insomma, per lei è davvero un momento magico…

