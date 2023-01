“Voglio dirti una cosa”. Malata di sclerosi Eleonora, 23 anni, commuove tutti: lacrime a C’è Posta per Te

Forte emozione a C’è Posta per Te. Lo show di Maria De Filippi non può che riscuotere un grande successo tra il pubblico italiano. Un appuntamento imperdibile quello del sabato sera che di puntata in puntata consegna ai telespettatori la possibilità di riflettere su storie comuni di vita dal forte impatto emotivo. E anche gli ospiti del programma spesso contribuiscono al risultato. Sarebbe accaduto nel corso della storia di Eleonora e Giulio, la cui vicenda è stata supportata dalla presenza in studio del famoso pilota di Montecarlo.

Elisabetta Gregoraci si commuove a C’è Posta per Te. Se pensate che i vip non seguono il programma di Maria De Filippi vi sbagliate perché l’appuntamento del sabato sera italiano è immancabile anche per molti di loro. Come accade per l’ex moglie di Flavio Briatore che si dice solita a seguire la trasmissione e perché no, lasciarsi andare anche all’emozione. Questo sarebbe accaduto davanti alla storia di Eleonora e Giulio con Charles Leclerc come ospite in studio.

Come si sa, la piattaforma di Instagram diviene spesso il luogo virtuale utilizzato dai vip per rendere noti momenti quotidiani e, come in questo caso, riflessioni anche in merito ad argomenti spesso e volentieri affrontati anche sul piccolo schermo. Così Elisabett Gregoraci che ha seguito la puntata dell’edizione 2023 di C’è Posta per Te ha voluto dire la sua in merito alla storia di Eleonora e Giulio senza trattenere la sua emozione. Infatti l’ex moglie di Flavio Briatore ha confessato di aver pianto. (“Più alto di mamma”. Nathan Falco, a 12 anni supera Elisabetta Gregoraci: foto).

“Che storia bellissima! Che emozione ascoltare una storia così straordinaria. Mi commuovo guardando C’è posta per te. Sei un ragazzo meraviglioso e auguro a te ed Eleonora cose meravigliose. Grazie Maria, è da sempre uno dei miei programmi preferiti”, sono state le parole di EliGreg condivise con i fan su Instagram.

Una storia d’amore coinvolgente ed emozionante quella tra Giulio ed Eleonora che da parte del campione di Formula Uno ha visto anche arrivare uno splendido regalo a sorpresa. Leclerc ha regalato alla coppia un viaggio a Disneyland Paris, alcuni biglietti andata e ritorno per la Sicilia e una serie di gadget autografati della Ferrari. Una dura lotta contro la sclerosi multipla ha messo Eleonora davanti a una sfida a soli 23 anni ma l’amore di Giulio, a cui è unita da quattro anni riesce a colmare ogni attimo di difficoltà. Per il fidanzato dunque la ragazza ha ben pensato di fare una sorpresa, lasciando un altro segno del loro forte sentimento.