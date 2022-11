Fan impazziti davanti ad Elisabetta Gregoraci, che in intimo ha infiammato tutti con una foto destinata a raccogliere like su like ancora per parecchi giorni. Non è più una ragazzina la showgirl originaria della Calabria, ma indubbiamente il suo fisico è incredibilmente perfetto. Riesce infatti a tenersi sempre in forma smagliante e ha voluto far vedere ancora una volta i suoi risultati più che positivi. Un’istantanea decisamente perfetta, che ha fatto stropicciare gli occhi a migliaia di persone. E anche alcuni vip hanno subito commentato.

Elisabetta Gregoraci in intimo ha letteralmente conquistato tutti. Intanto, Nathan Falco è diventato quasi più alto di sua madre. Ha solo 12 anni, ma il figlio di Flavio Briatore e della showgirl calabrese è già uno dei figli vip più seguiti sui social. Questa estate ha debuttato sul red carpet insieme ai genitori. L’occasione era il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef per raccogliere fondi per i più bisognosi a Capri. Lei è alta un metro e settantasei e dalla foto si nota che in questi mesi è cresciuto davvero, tanto da raggiungerla.

Elisabetta Gregoraci in intimo: la foto

Dunque, tutti gli occhi sono stati puntati su Elisabetta Gregoraci, che in intimo ha fatto impazzire tantissimi utenti. A corredo dell’immagine ha scritto come didascalia: “Il vero incanto sta nel saper sognare”. E davvero in molti hanno sognato insieme a lei davanti a così tanta bellezza. Il suo prorompente décolleté ha fatto veramente incantare innumerevoli ammiratori, ma in generale le sue gambe e le sue cosce hanno permesso di raggiungere un così elevato consenso. E anche tantissime donne non possono far altro che invidiarla.

Sotto il suo post sexy tra i primi a commentare la sorella Marzia Gregoraci: “Bella la mia sister”. Poi a scrivere ci hanno pensato pure Sonia Bruganelli, che l’ha riempita di emoticon raffiguranti occhi innamorati, mentre Fausto Leali ha scritto: “Wow”. Fan comuni hanno aggiunto: “Questo completo intimo è proprio un incanto”, “Il tuo sacrificio ha dato i suoi frutti, sei bellissima”, “Lavoro o non lavoro è una bellissima donna, è un piacere guardarla. Attento che il fegato si rovina, rosicando”, “Un bel corpo che valorizza l’intimo che indossa”.

Parlando della sua vita professionale, negli ultimi anni Elisabetta Gregoraci ha recitato nel film cinematografico Aspromonte – La terra degli ultimi nel 2019, mentre in tv quest’anno è stata concorrente di Nudi per la vita su Rai2. L’anno scorso è stata giurata de Lo Zecchino d’oro e nel 2020 concorrente del GF Vip.