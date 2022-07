Elisabetta Gregoraci gaffe a Battiti Live, uno degli eventi estivi per eccellenza che è arrivato al quinto anno consecutivo e durerà 5 puntate. Dopo la partenza del 17 e 18 giugno da Bari, il 2 e 3 luglio il palco ha raggiunto Gallipoli mentre il 10 luglio sarà a Trani.

Tutto in diretta sui canali Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv e in differita la messa in onda su Italia 1 della prima serata. Regina della kermesse musicale ancora una volta Elisabetta Gregoraci, anche quest’anno al timone con Alan Palmieri. Al loro fianco dal 2017 Mariasola Pollio.





Elisabetta Gregoraci gaffe a Battiti Live

La lista degli artisti che quest’anno saliranno sul palco di Battiti Live è lunghissima: da Achille Lauro a Baby K passando per Elettra Lamborghini, Elodie, Irama, Kayma, La Rappresentante di Lista, Madame, Raf, Tananai, Tancredi e tanti altri. Insomma, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno un gran da fare anche quest’anno.

Ma occhio alle gaffe, come quella in cui è inciampata Elisabetta Gregoraci nel corso del terzo appuntamento di Battiti Live. Proprio nell’introdurre uno dei tanti cantanti ospiti dell’evento estivo si è decisamente confusa: durante la presentazione di Alvaro Soler ha sbagliato cognome.

Il cantante spagnolo era tra gli ospiti dell’evento andato in scena il 2 e 3 luglio da Gallipoli e come si vede nei tanti video diventati virali sui social e come ha fatto notare il giornalista Fabio Fabbretti su Twitter, nell’annunciarlo Elisabetta Gregoraci ha detto “Alvaro Soleil” anziché “Soler”. Certo, Soleil e Soler sono simili e effettivamente la Sorge è da mesi grande protagonista in tv…

